Мы решили поинтересоваться у украинцев, как они относятся к мужчинам, которые делают маникюр, педикюр или другие процедуры. Обо всем – в материале 24 канала.

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В разных областях Украины по-разному относятся к мужской индустрии красоты. В Киеве таким мало кого удивишь, там частыми посетителями маникюрных салонов с гигиенической целью являются мужчины за 30. А вот в других городах позиция опрошенных более радикальная.

Мужчины боятся быть красивыми

Если женщины по большей части одобряют желание мужчин ухаживать за ногтями, телом или волосами, то сами мужчины далеко не всегда "за" процедуры красоты. Все предложения – от педикюра до уколов ботокса считают "женскими штучками".

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В то же время довольно много мужчин не прочь только чистить ногти с гигиенической целью или закрашивать седину. Говорят, главное чтобы другие не навязывали им своей позиции.

Согласно опросам, большинство женщин привлекают мужчины с ухоженными, но не накрашенными ногтями, с выщипаными бровями и депиляцией груди. Отмечают, что каждый мужчина должен хотя бы минимально ухаживать за собой и иметь опрятный вид.

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