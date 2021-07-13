Для виконання цих вправ тобі не потрібно навіть з дому виходити. Головне – мати під рукою гантелі, а також запастися позитивним настроєм. Тож гайда разом з Men 24 будувати тіло своєї мрії!

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Усе ще не можеш рости та розвивати ноги без гори модного обладнання? Пам'ятай про різноманітне положення стопи та постарайся пов'язати свій розум з м'язами, на які ти впливаєш", – наголошує фітнес-тренер.

Як накачати ноги з допомогою гантель

Традиційно не забувай розігрівати своє тіло за допомогою ритмічного танцю.

Гойдалки з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень

Потягнися через п'ятки, щоб відчути сідниці у самому низу руху. Подумай про "перекидування" ваги через стегна та стискання сідниць зверху.

Стрибки з присіданням: 4 підходи по 20 повторень

Тренер закликає бути обережним. Відчуй, як вага компактно лягає на груди, і не забувай про пальці ніг, щоб твої ноги були максимально напруженими.

Присідання сумо з гантелею: 4 підходи по 12 – 15 повторень

Пальці ніг направлені приблизно на 45 градусів. Витискай землю п'ятками, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.

Стегновий мостик на одній нозі: 4 підходи по 12 повторень кожна

Тут тренер рекомендує наблизити п'ятку до сідниць, підштовхнути вагу через п'ятку до неба, щоб сильніше впливати на сідничний м'яз.

Не забувай відпочивати по 30 – 45 секунд між кожною вправою.

Дивися, як Нік Волкер виконує вправи для ніг з гантелями:

Годі шукати виправдання. Пора працювати над тілом своєї мрії. І якщо ти почнеш уже сьогодні, то дуже скоро побачиш результат, який тебе відверто потішить!

Візьми на озброєння Як накачати плечі та м'язи кора: потужний комплекс вправ для домашнього тренування