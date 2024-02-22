Відразу ж наголошуємо, що на них варто звернути увагу. Але не потрібно відразу ж підозрювати свою другу половинку та намагатися влаштовувати скандали на цьому фоні. Втім, якщо ж тебе щось і турбує – краще про це поговорити.

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1. Потайлива поведінка

Важливо розрізняти приватність і секретність. Кожен має свій особистий простір, перебуваючи у стосунках. Однак приховування чогось від партнера – це акт секретності. Писати комусь СМС або таємно зустрічатися з кимось – це ознака мікрозради у стосунках.

2. Флірт

Розмова з фліртом з протилежною статтю – ознака того, що у твоїх стосунках могла з'явитися мікрозрада. Наприклад, флірт з колегами на роботі.

3. Залицяння в мережі

Онлайн-залицяння – це пошук романтичних стосунків в інтернеті, ймовірно, через соціальні мережі та додатки для знайомств. Якщо твоя партнерка таємно стежить за представниками протилежної статі, лайкає їхні фотографії або часто переписується з ними, то це тривожний знак у стосунках.



Вона може фліртувати у мережі, але не варто підглядати за нею / Фото freepik

4. Брехня

Вона не говорить тобі правду про своє місцеперебування. Наприклад, вона може проводити час зі своїм колегою і не казати тобі про це чесно. Вона вдає, що зайнята роботою, щоб уникнути спілкування з тобою.

5. Застосунки для знайомств

Поки ви перебуваєте у стосунках, застосунки для знайомств не мають сенсу. Однак використання застосунків для знайомств під час стосунків свідчить про те, що людина може шукати зв'язків за межами своїх стосунків.

6. Вона розмовляє зі своїм колишнім

Невірний партнер може намагатися відновити зв'язок зі своїм колишнім. Підтримання зв'язку з колишнім свідчить про невирішені емоційні проблеми. Пошуки примирення з колишнім партнером – ознака мікрозради у стосунках.



Вона може відновити спілкування з колишнім / Фото halayalex

7. Вона завжди зайнята телефоном

Якщо твоя партнерка постійно намагається ігнорувати тебе, щоб продовжувати прокручувати стрічку в телефоні, це може бути ознакою того, що вона вдається до мікрозради. Якщо ти неодноразово ловив її на тому, що вона пише СМС або таємно з кимось розмовляє, це може бути ознакою позашлюбного зв'язку.

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Ще раз наголошуємо, що ці ознаки – не причина розривати стосунки. Але варто придивитися. Можливо, навіть відверто поговорити про те, що відбувається між вами у парі.