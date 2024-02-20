Попри те, що розбіжності та суперечки неминучі у стосунках, дуже важливо вирішувати їх за допомогою конструктивної комунікації, щоб уникнути ескалації до насильства та сварок. Читай далі, щоб дізнатися про п'ять способів миттєвої деескалації суперечки.

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1. Зроби паузу і глибокий вдих

Під час гарячої суперечки рекомендується зробити глибокий вдих. Не реагуй імпульсивно і не кричи. Важливо мати спокійний і врівноважений стан духу, щоб можна було говорити чітко і ясно.

2. Зберігай спокій і не підвищуй голос

Агресія і гнів можуть погіршити ситуацію. Спокійний і врівноважений стан духу важливий для того, щоб чітко розуміти перспективи. Спробуй вирішити суперечку за допомогою ефективної комунікації. Підвищення голосу, щоб домінувати в суперечці, лише погіршує ситуацію.



Важливо зберігати спокій і не підвищувати голос / Фото freepik

3. Терпляче слухай

Якість активного і терплячого слухання важлива для деескалації суперечки. Емпатичне спілкування допомагає ефективно працювати з конфліктними аргументами. Терпляче вислуховування точки зору іншої людини допомагає вирішити конфлікт.

4. Підтверджуй

Схвалення думок і проблем іншої людини дає їй змогу відчути, що її розуміють і цінують. Це означає, що ти демонструєш емпатію і розумієш її. Це сприяє формуванню почуття прийняття думок одне одного.



Важливо також схвалювати і підтверджувати її думки / Фото drobotdean

5. Зосередься на розв'язанні проблем

Підхід, орієнтований на розв'язанні проблеми, може легко допомогти деескалації суперечки. Переведи розмову з претензій та аргументів на пошук шляхів вирішення конфлікту. Пошук альтернатив сприяє примиренню та врегулюванню конфлікту.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть не перетворювати сварку на скандал. І це дозволить врятувати вашу пару від можливих серйозних непорозумінь, які можуть стати початком кінця.