Однак є пари, які мають проблеми з егоїзмом і настільки вперті в деяких речах, що нічого не можуть змінити. Деякі терапевти поділилися з нами ознаками того, що роман не буде тривалим.

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1. Примушування іншого партнера до консультування

Коли хтось змушує тебе щось робити, успіху не буде, і це може бути з будь-якого приводу. Те саме стосується і консультування. За словами сімейних терапевтів, якщо обидві сторони не будуть повністю віддані терапії, вона ніколи не спрацює. Тому ніяких поправок не буде і бути не може.

2. Не знати, куди прямувати

Однією з найважливіших умов успішного консультування подружжя є чіткі плани та цілі лікування. Якщо ви не знаєте, куди ви прямуєте, ви ніколи не зможете працювати над цим, і терапевт не зможе вам допомогти. Відсутність цілей, занадто вимогливі або нецікаві цілі нічого не змінюють у проблемних стосунках і ще більше створюють враження, що ваші сесії сімейного консультування – це марна трата часу.

3. Відсутність мотивації

Одне з перших питань, яке ставлять терапевти: "Чи хочете ви, щоб ці стосунки продовжувалися?". Відповідь має бути чесною, і пара повинна бути відвертою зі своїми очікуваннями, потребами та почуттями. Деякі люди приводять свого чоловіка або дружину на сімейну терапію тільки для того, щоб розлучитися з ними, тому що бояться поранити почуття партнера або партнерки. Багато партнерів не зацікавлені в тому, щоб у них щось вийшло, тому що вони вже зустрічаються з кимось.



У вас має бути мотивація продовжувати стосунки / Фото Drazen Zigic

4. Бракує довіри

Якщо пара переживає епізод зради, довіра зникає. Той, хто зрадив, повинен визнати свою провину і взяти на себе відповідальність. Вони навіть хочуть відмовитися від певної приватності, поки не буде з'ясована правда. Якщо ти або твоя партнерка не готові піти на це, ваше сімейне консультування може виявитися безрезультатним.

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Якщо ж для тебе важливі ваші стосунки, працюй над ними та над собою. Пам'ятай про здорову комунікацію. Якщо ж з цим вам складно впоратися, то не забувай звертатися по допомогу експертів. Це однозначно позитивно вплине на клімат у вашій парі.