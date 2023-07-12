Однако есть пары, которые испытывают проблемы с эгоизмом и настолько упрямы в некоторых вещах, что ничего не могут изменить. Некоторые терапевты поделились с нами признаками того, что роман не будет длительным.

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1. Принуждение другого партнера к консультированию

Когда кто-то заставляет тебя что-то делать, успеха не будет, и это может быть по любому поводу. То же касается и консультирования. По словам семейных терапевтов, если обе стороны не будут полностью отданы терапии, она никогда не сработает. Потому никаких поправок не будет и быть не может.

2. Не знать, куда направляться

Одним из важнейших условий успешного консультирования супругов является четкие планы и цели лечения. Если вы не знаете, куда вы направляетесь, вы никогда не сможете работать над этим и терапевт не сможет вам помочь. Отсутствие целей, слишком требовательные или неинтересные цели ничего не меняют в проблемных отношениях и еще больше создают впечатление, что ваши сессии семейного консультирования – пустая трата времени.

3. Отсутствие мотивации

Один из первых вопросов, который задают терапевты: "Хотите ли вы, чтобы эти отношения продолжались?" Ответ должен быть честным, и пара должна быть откровенной со своими ожиданиями, потребностями и чувствами. Некоторые люди приводят своего супруга на семейную терапию только для того, чтобы расстаться с ними, потому что боятся ранить чувства партнера или партнерши. Многие партнеры не заинтересованы в том, чтобы у них что-нибудь получилось, потому что они уже встречаются с кем-то.



У вас должна быть мотивация продолжать отношения / Фото Drazen Zigic

4. Не хватает доверия

Если пара переживает эпизод измены, доверие исчезает. Тот, кто изменил, должен признать свою вину и взять на себя ответственность. Они даже хотят отказаться от определенной конфиденциальности, пока не будет выяснена правда. Если ты или твоя партнерша не готовы пойти на это, ваше семейное консультирование может оказаться безрезультатным.

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Если для тебя важны ваши отношения, работай над ними и над собой. Помни о здоровой коммуникации. Если же с этим вам сложно справиться, то не забывай обращаться за помощью экспертов. Это положительно повлияет на климат в вашей паре.