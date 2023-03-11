Але передовсім слід розуміти, що працювати зі своєю коханою може бути непросто. Здавалося б, усе навпаки. Ти маєш кому довіритися і можеш покладатися цілком і повністю на партнера. Але і тут є низка "але".

Читай також Підготуй рецептори до пригод: яскраві весняні коктейлі, які точно здивують твоїх друзів

У робочому середовищі може виникати багато проблем, напруги та суперечок. І це може негативно вплинути на як на ваші стосунки, так і на клімат у робочому колективі. Не дарма ж кажуть, що не варто приносити проблеми з дому на роботу.

Кабір Сет та Енн Джонсон, експерти з Harvard Business Review, кажуть, що є способи дотримуватися балансу між роботою та стосунками, коли ви працюєте разом. Для цього варто взяти на озброєння кілька порад, якими вони поділилися.

1. Почніть з політики компанії

Перше, що рекомендують експерти Гарварда, – прочитати та зрозуміти ваші робочі правила. Адже не у всіх компаніях дозволяють мати стосунки між колегами. Особливо, коли хтось із них обіймає керівну посаду.



Дізнайся, чи ваші стосунки не суперечать політиці компанії / Фото Freepik

Можливо, вам знадобиться поспілкуватися зі співробітниками відділу кадрів. Слід бути відкритими, щоб уникнути потенційних проблем і непорозумінь. Можливо, вас просто не ставитимуть на один і той же проєкт, щоб і не суперечити правилам компанії, і не змушувати вас завершувати стосунки.

2. Будьте відкритими та прозорими

Власне, цей пункт ми частково зачепили вище. Якщо ти перебуваєш у стосунках з кимось, з ким працюєш, то експерти рекомендують говорити про це з колегами. Щоб вони розуміли та знали, що ти не віддаєш перевагу своїй партнерці просто тому, що ви разом.

Експерти кажуть, що ви повинні встановити чіткі межі й озвучити їх тим людям, з якими працюєш. Це дозволить запобігти проблемам у колективі. Крім того, варто бути справедливим і ставитися до всіх однаково. Особливо це стосується випадків, коли ти обіймаєш керівну посаду і, по суті, можеш вершити людські долі.

3. Відокремлюй особисте від професійного

Це може здатися складною задачею, але в Гарварді кажуть, що це дуже важливо. І ти повинен це робити, навіть якщо не хочеться взагалі.

Для цього тобі доведеться говорити зі своєю партнеркою та встановити певні правила та межі. Наприклад, не брати роботу додому або не обговорювати робочі питання в особистий час. Важливо, щоб ви поважали свій вільний час, і якщо необхідно, знаходили когось поза межами стосунків, щоб обговорювати робочі питання, які недоречно обговорювати з партнером.

Якщо цього поділу не зробити, то все може обертатися навколо роботи. І це вкрай негативно вплине на ваші стосунки.

4. Проводьте час разом поза роботою

Згідно з думками експертів, час, проведений разом на роботі, не замінює час, проведений разом поза нею. І він не вважається якісно проведеним часом удвох. Це слід запам'ятати.



Ходіть на побачення після роботи / Фото Drazen Zigic

Тому вони рекомендують ходити на побачення, займатися спільними справами та проводити час поза межами офісу. Так, навіть тоді, коли ви цілими днями бачитеся на роботі. Це потрібно для того, щоб спілкуватися без стресу чи тиску роботи. І мати можливість продовжувати будувати свої стосунки та підтримувати міцний зв'язок.

Варте уваги Здивуй свого керівника: 5 звичок на роботі, які прокачають твій інтелект

Балансувати між роботою й особистим життя завжди непросто. А особливо складно робити це тоді, коли ти працюєш з коханою людиною. Але якщо ви вирішили це зробити, то скористайтеся порадами, які дали експерти. Вони допоможуть бути і колегами, і крутими коханцями. У вас усе вийде!