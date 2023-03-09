Отже, з чого варто почати? Варто просто почати. А допоможуть тобі у цьому звички, які ми рекомендуємо виробити. Візьми їх на озброєння, щоб прокачати свій інтелект.

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1. Став питання (правильним людям)

Немає нічого гіршого для твого інтелекту, ніж сліпа віра в те, що ти вже все знаєш і що ніхто не може тебе нічому навчити. Такий підхід стоїть на заваді твоєму особистісному росту та можливості опановувати щось нове.

Тому бажано оточувати себе людьми, які знають більше, які є експертами в галузі, яка тебе цікавить. Звертайся до них з питаннями, які тебе цікавлять. Так ти зможеш отримувати нові знання та прокачувати свій інтелект.



Не соромся питати, якщо чогось не розумієш / Фото gpointstudio

2. Досліджуй

Якось Білл Гейтс сказав, що хоча він більше не ходить до школи, він завжди читає та шукає щось нове. Він прагне бути в курсі подій, не бути відірваним від контексту. Так би мовити, тримати руку на пульсі.

Ясна річ, що допомагає у цьому питанні читання. Воно дозволяє отримувати інформацію. Також ти можеш розширити свій словниковий запас, відкрити для себе нові ідеї, міркувати про майбутнє або проблеми сьогодення. А ще читання – одне з джерел натхнення. Гейтс, наприклад, каже, що науково-фантастичні книги дуже ефективний інструмент для розвитку інтелекту.

3. Роби перерви та медитуй

Мозок у стресі – мозок, який не може вчитися, який перевантажений. І це робить його нездатним добре мислити.

Важливо знаходити час, щоб відпочити й очистити голову. Це сприяє зміцненню пам'яті та допомагає підійти до проблеми з іншої точки зору. Медитація – чудовий спосіб знизити рівень стресу. І ти можеш медитувати різними способами: прогулюватися, слухати музику, побути у тиші.

4. Одна проблема, багато рішень

Чудовий спосіб попрацювати над своїм інтелектом – поставити проблему, з якою тобі доводиться стикатися. Тепер тобі слід придумати всілякі способи для її вирішення. Проведи цей мозковий штурм, щоб змусити себе міркувати нестандартно та доклади зусиль, щоб не зациклюватися лише на очевидних варіантах.

Крім того, коли ти думаєш про новий спосіб робити ті ж самі речі або долати перешкоди, твій мозок може вийти за рамки. Це дозволить отримувати більше задоволення від процесу.

5. Веди нотатки

Згідно з деякими дослідженнями, запис на папері допомагає краще засвоювати інформацію й ефективніше її запам'ятовувати, коли вона тобі потрібна. Крім того, це робить тебе організованішим і запобігає забуванню речей, якщо ти регулярно заглядаєш до нотаток.



Записування нотаток краще впливає на пам'ять / Фото freepik

Крім того, постійне носіння блокнота допомагає тобі фіксувати свої ідеї. А ще, до слова, це додає кілька балів до скарбнички привабливості. Це теж не зле, погодься.

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Гайда набувати ці звички. З їхньою допомогою ти не лише прокачаєш свій інтелект. Ти ще й матимеш можливість рости та розвиватися. Хіба це не те, чого ти прагнув?