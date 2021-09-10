На жаль, таких міфів ще дуже і дуже багато. Ну, от, наприклад, багато людей досі вірять, що...

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Людство знищить Дев'ята планета

Вчені цю так звану Дев'яту планету Сонячної системи дійсно давно шукають, щоб пояснити рух деяких об’єктів у поясі Койпера (велетенська область замерзлих об’єктів за межами Нептуна).

Але міф про її небезпеку виник у 2016 році з простої газетної статті. У New York Post написали, що "вчені знайшли планету, яка може знищити Землю вже за місяць".

Заголовок такий собі – насправді вчені тільки припустили її існування, і озвучили ймовірні і дуже-дуже потенційні загрози від неї (на кшталт астероїдів та комет, які чомусь від цієї планети відлітатимуть).

Американців на Місяці не було

Усі місії Apollo на Місяць були підроблені? Таке твердження можна часто зустріти на теренах інтернету, хоча воно давно спростоване.



На місяці "нікого не було", але дев’ятої планети бояться… / Колаж 24 каналу

Між 1969 і 1972 роками 12 астронавтів ходили по Місяцю, але це стало не тільки науковим проривом у вивченні космосу, а й джерелом безлічі теорій змови. Їхні автори запитували:

Чому на фотографіях на небі безхмарного Місяця немає зірок?

Чому прапор США гойдається немов від вітру, хоча на Місяці вітрів немає?

Чому на грунті є сліди космонавтів, але немає слідів місячного модуля від приземлення?

На ці питання відповіді є у шкільному курсі фізики:

Зірок немає з тієї ж причини, чому їх не видно і на Землі вдень – яскраве сяйво Сонця розмиває світло зірок.

Прапори США мали вшиті металеві стрижні – так, задля картинки, бо інакше просто висіли ганчірками.

А слідів немає від модуля, бо його маса тиснула на поверхню рівномірніше, ніж маса астронавта у чоботях.

Вір чи не вір, але решта зауважень до програм Apollo розвіюються так само елементарно. А проте міфи про неї все ще живуть.

Тут детальніше Чи були американці на Місяці: міфи про фальшивість висадки Apollo 11