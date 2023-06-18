Цей чоловік сіє насіння завтрашнього дня, натхненний пройденим шляхом, щоб і далі бути найкращим з усіх боків. Враховуючи й стиль та вміння одягатися!

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У День батька згадаймо про стиль для таких чоловіків

Колись (а не так вже й давно) батько сімейства асоціювався з суворим, неживим, стереотипним одягом: пальто, краватка, біла сорочка та бездоганне взуття. Та часи змінилися. Сучасний гардероб батька – це розкішний повсякденний одяг, який відповідає динамічному й багатогранному стилю життя.

Суть стильової революції в тому, що батьки можуть почати день з елегантного і консервативного вбрання, потім обрати більш розслаблений, а пізніше – повсякденний одяг, щоб завершити день якомога комфортніше. І все це сьогодні можна знайти в одному супермаркеті!



Яким має бути сучасний гардероб батька? Подумайте про це разом / Фото freepik

Від піджаків і трикотажу до джогерів і кросівок – ось у чому тато буде більш ніж готовий до наступної пригоди. Вдалих варіантів та поєднань є чимало.

Для верхнього одягу – це поло з короткими рукавами, лляна сорочка, джемпер з високим коміром, лляна сорочка з довгими рукавами, лляна куртка або піджак.

Для нижньої частини тіла – лляні шорти, штани з багатьма кишенями з льону та бавовни, класичні штани-джогери з кашеміру.

Аксесуари – бейсболка з льону, дорожня сумка з технічної тканини, кросівки із замші, бавовни, полотна.

Зауваж! Найкращим буде все, що поєднує тверезий, чистий і мінімалістичний стиль, але інтегрує трохи яскравіші кольори, як-от світловинний, аквазелений або бірюзовий. З усім цим батьком буде сам давати уроки трендів і сезонності!