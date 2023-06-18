Этот человек сеет семена завтрашнего дня, вдохновленный пройденным путем, чтобы и дальше быть лучшим во всем. Считая стиль и умение одеваться!

Также интересно К донатам нужно привлекать креативно: что такое гест-бартендинг и как он приближает победу Украины

В День отца вспомним о стиле для таких мужчин

Когда-то (а не так уж и давно) отец семейства ассоциировался с суровой, безжизненной, стереотипной одеждой: пальто, галстук, белая рубашка и безупречная обувь. Но времена изменились. Современный гардероб отца – это роскошная повседневная одежда, отвечающая динамичному и многогранному стилю жизни.

Суть стилевой революции в том, что отцы могут начать день с элегантной и консервативной одежды, затем выбрать более расслабленную, а позже – повседневную одежду, чтобы завершить день как можно комфортнее. И все это сегодня можно найти в одном супермаркете!



Каким должен быть современный гардероб отца? Подумайте об этом вместе / Фото freepik

От пиджаков и трикотажа до джогеров и кроссовок – вот в чем папа будет более чем готов к следующему происшествию. Удачных вариантов и сочетаний немало.

Для верхней одежды – это поло с короткими рукавами, льняная рубашка, джемпер с высоким воротником, льняная рубашка с длинными рукавами, льняная куртка или пиджак.

Для нижней части тела – льняные шорты, брюки со многими карманами из льна и хлопка, классические штаны-джогеры из кашемира.

Аксессуары – бейсболка из льна, дорожная сумка из технической ткани, кроссовки из замши, хлопка, полотна.

Заметь! Лучшим будет все, что сочетает трезвый, чистый и минималистичный стиль, но интегрирует немного более яркие цвета, например светловинный, аквазеленый или бирюзовый. Со всем этим отец будет сам давать уроки трендов и сезонности!