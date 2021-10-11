Модель Таня Брик дуже і дуже багато працює над своїм тілом. Усе для того, щоб не лише завжди бути у формі, а й надихати на це інших. Тож не дивно, що на своєму інстаграмі вона регулярно викладає світлини, на яких з'являється у спокусливих образах.
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От цього разу Таня Брик позувала у крихітному бікіні. Ефектний кадр красуня зробила у басейні. Усе для того, щоб кожен мав можливість помилуватися її вишуканими вигинами. Не дивно, що підписники моделі засипали її лайками, а також коментарями:
- "Брик, ти шикарна";
- "Таня, у всіх відняло мову, коли вони глянули на тебе";
- "Ти дуже класна";
- "У тебе бомбезний вигляд";
- "Неймовірна мала".
Таня Брик приміряла крихітний купальник / Фото з інстаграму Брик
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Таня Брик викликає непідробний захват. Тож ми вважаємо, що тобі однозначно варто підписатися на українську модель. Гарантуємо, тобі сподобаються те, що вона публікує на своєму інстаграмі.