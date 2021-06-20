Таня Брик потішила своїх підписників в інстаграмі черговим гарячим фото. На ньому вона хизується сталевим пресом у надзвичайно крихітному купальнику. А найцікавіше в її образі те, що над дизайном купальника працювала сама українська модель.
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Ми, звичайно ж, зайшли ще й на сторінку бренду. І там побачили ще кілька гарячих фото, на яких Таня Брик позує в купальнику з леопардовим принтом. І мусимо визнати, що дівчина настільки круто попрацювала над своїм тілом, відточивши його до досконалості!
Традиційно лови найцікавіші коментарі, які залишили під публікацією прихильники Тані Брик:
- "Ну просто одна з ангелів Victoria's Secret";
- "Як завжди шикарна";
- "Пантера";
- "Аж пульс піднявся";
- "Надзвичайно красива";
- "Погляд вовчиці";
- "Звичайно ж, сексуальна".
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Ми теж у захваті від Тані Брик. Тож рекомендуємо підписатися на українську модель, щоб не проґавити свіжу порцію гаряченького від неї!