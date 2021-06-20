Таня Брык порадовала своих подписчиков в инстаграме очередным горячим фото. На нем она щеголяет стальным прессом в чрезвычайно крошечном купальнике. А самое интересное в ее образе то, что над дизайном купальника работала сама украинская модель.
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Мы, конечно же, зашли еще и на страницу бренда. И там увидели еще несколько горячих фото, на которых Таня Брык позирует в купальнике с леопардовым принтом. И надо признать, что девушка настолько круто поработала над своим телом, отточив его до совершенства!
Традиционно лови интересные комментарии, которые оставили под публикацией поклонники Тани Брык:
- "Ну просто одна из ангелов Victoria's Secret";
- "Как всегда шикарная";
- "Пантера";
- "Аж пульс поднялся";
- "Чрезвычайно красивая";
- "Взгляд волчицы";
- "Конечно же, сексуальная".
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Мы тоже в восторге от Тани Брык. Поэтому рекомендуем подписаться на украинскую модель, чтобы не упустить свежую порцию горяченького от нее!