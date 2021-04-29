Очаровательная модель Таня Брык снова порадовала своих подписчиков в инстаграме. На этот раз победительница проекта "Супер топ-модель по-украински" снялась в соблазнительном нижнем белье, которое выигрышно подчеркивает ее изгибы. Наслаждайся порцией красоты от Тани Брык на Men 24!

Таня Брык знает о своих выигрышных сторонах. Если быть честными, то у нее все стороны – выигрышные. Неудивительно, что она регулярно выкладывает фото, на которых позирует в нижнем белье. Ведь грех скрывать такое роскошное тело.

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Над соблазнительной фотографией Тани Брык работала талантливая фотограф Наталья Дудич. Ей удалось передать с помощью фото всю красоту модели.

Поэтому мы не удивлены, что Таню Брык не только засыпали лайками в инстаграме, но и оставляли множество комментариев. Лови несколько из них:

"Идеал фигуры";

"Красотка";

"Богиня";

"Ты моя самая любимая модель";

"Бомба".

Айда подписываться на Таню Брык в инстаграме. Это позволит тебе не пропустить порцию горяченького от соблазнительной украинской модели!