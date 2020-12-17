22-летняя модель Таня Брик снялась топлес, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Горячее фото финалистка реалити "Супер Топ-модель по-украински" опубликовала на своей странице в инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Уже скоро станет известно имя победительницы проекту "Супер Топ-модель по-украински", а пока мы предлагаем взглянуть на смелое фото, которым с нами поделилась финалистка Таня Брик . Модель снялась топлес, чем изрядно взбудоражила своих подписчиков в инстаграме. Наслаждайся жарким кадром на Men 24 .

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Заметим, что Таня не стесняется оголяться на камеру. И правильно делает, ведь скрывать такое роскошное тело за одеждой – настоящий грех.

С нами соглашаются также подписчики Тани Брик. Они в восторге от ее смелости, а также засыпают финалистку шоу "Супер Топ-модель по-украински" комплиментами:

"Ой, какая красота";

"Ни одна девушка на проекте не выдает такие шедевры";

"Просто невероятно";

"Идеальная";

"Красотка".

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