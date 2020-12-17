Финалистка проекту "Супер Топ-модель по-украински" снялась топлес: горячее фото красавицы 18+
22-летняя модель Таня Брик снялась топлес, чем изрядно взбудоражила пользователей сети. Горячее фото финалистка реалити "Супер Топ-модель по-украински" опубликовала на своей странице в инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!
Уже скоро станет известно имя победительницы проекту "Супер Топ-модель по-украински", а пока мы предлагаем взглянуть на смелое фото, которым с нами поделилась финалистка Таня Брик. Модель снялась топлес, чем изрядно взбудоражила своих подписчиков в инстаграме. Наслаждайся жарким кадром на Men 24.
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Заметим, что Таня не стесняется оголяться на камеру. И правильно делает, ведь скрывать такое роскошное тело за одеждой – настоящий грех.
С нами соглашаются также подписчики Тани Брик. Они в восторге от ее смелости, а также засыпают финалистку шоу "Супер Топ-модель по-украински" комплиментами:
- "Ой, какая красота";
- "Ни одна девушка на проекте не выдает такие шедевры";
- "Просто невероятно";
- "Идеальная";
- "Красотка".
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Мы настоятельно рекомендуем подписаться на Таню Брик. На ее странице в инстаграме всегда красиво и немного жарко!
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