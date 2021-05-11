Чад и Эми Кемпелены годами боролись с бесплодием и потерей беременности. Поэтому они уже начали думать, что у них никогда не будет большой семьи, о которой они мечтали. И вдруг им удалось забеременеть и родить целую звездную пятерку: Линкольна, Грейсона, Престона, Ноэля и Габриэллу. И именно дети помогли своему папе попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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"Одно из моих занятий, когда они ложатся спать, – это пробежка. Бег – это моё дело, это мой антидепрессант, это моё хорошее самочувствие, это мой праздник. Каждую эмоцию я совмещаю с бегом... Когда у нас появилась пятерня, я действительно ждал, когда буду бегать с ними всеми одновременно", – рассказывает Чад.

Однако вскоре после того, как он вышел на прогулку с коляской, в которой поместились бы все пятеро младенцев, Чад начал думать о том, чтобы бросить себе вызов, частью какого могли бы стать его дети.

"В какой-то момент, незадолго до их первого дня рождения, я решил, что хочу сделать что-нибудь, чтобы отпраздновать, насколько далеко мы продвинулись, чтобы стать этой семьей", – добавил он.

Поэтому у него возникла идея завершить полный марафон с детьми в коляске. В то же время он задумался над установлением мирового рекорда Гиннеса.

Итак, в 2019 году Чад посадил Габриэллу, Грейсона, Линкольна, Ноэль и Престона в свою коляску на стартовой линии марафона Модесто в Калифорнии. Свой пробег он завершил за 4 часа 42 минуты и 49 секунд. Он не только пробежал марафон, но и установил рекорд самого быстрого известного времени при движении пятиместной детской коляски.

Смотри, как Чад Кемпелен пробежал марафон с пятерней:

"Обычно я бегал сам до финиша. Но теперь мы бежали к нему. И я подумал, что не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Я хочу, чтобы дети знали, что все возможно. Подобные действия с детьми – это то, на что я надеялся, как отец", – подчеркнул Чад.

Поверь, нет абсолютно ничего невозможного. Если у тебя есть непреодолимое желание, то тебя ничто не остановит. Поэтому бросай себе вызовы и становись лучше версии себя вчерашнего!