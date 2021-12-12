Спокусливий кадр надзвичайно сподобався не лише нам, а й фанатам красуні. Про це свідчать не лише тисячі лайків під постом нашої героїні, а й безліч коментарів.
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"Ось де я хотіла б бути зараз. Але передовсім мовиться про температуру, яку я б хотіла", – написала вона під постом.
Ох, ми чудово розуміємо її. Самі б були не проти проміняти оцю українську зиму на хоча б єгипетську. А поки зігріваємося гарячими коктейлями та милуємося не менш спекотними кадрами наших героїнь. Ти ж спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під її публікацією підписники, а потім і сам кадр Джади:
- "Ти приголомшлива";
- "Справжня секс-бомба";
- "Твоє тіло фантастичне";
- "Вау, яка ж ти красива";
- "Це щось неймовірне";
- "Моя королева";
- "Чарівна жінка";
- "Ти зачаровуєш кожного, хто бачить твої фото";
- "Чому ти настільки гаряча?".
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Джада Фолча викликає непідробний захват. Тож було б дивно, якби ми не закликали тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію спокуси від сексуальної тату-майстрині?