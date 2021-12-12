Соблазнительный кадр очень понравился не только нам, но и фанатам красавицы. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков под постом нашей героини, но и множество комментариев.
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"Вот где я хотела бы быть сейчас. Но прежде речь идет о температуре, которую я бы хотела", – написала она под постом.
Ох, мы отлично понимаем ее. Сами бы были не прочь менять эту украинскую зиму на хотя бы египетскую. А пока согреваемся горячими коктейлями и любуемся не менее жаркими кадрами наших героинь. Ты же сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под ее публикацией подписчики, а потом и сам кадр Джады:
- "Ты потрясающая";
- "Настоящая секс-бомба";
- "Твое тело фантастическое";
- "Вау, какая же ты красивая";
- "Это что-то невероятное";
- "Моя королева";
- "Волшебная женщина";
- "Ты очаровываешь каждого, кто видит твои фото";
- "Почему ты так горяча?".
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Джада Фолча вызывает неподдельный восторг. Было бы странно, если бы мы не призывали тебя подписаться на нее. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию искушения от сексуальной тату-мастера?