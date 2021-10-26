Таємнича "частинка-привид" долетіла до Землі після зіткнення зірки й чорної діри – або ні

Вчені виявили високоенергетичне нейтрино, яке одразу пов'язали з жорстоким зіткненням чорної діри та зірки. А проте нове дослідження засвідчило, що історія його походження може бути й іншою.

Річ у тім, що вибух зірки від наближення до чорної діри, з яким ці хвилі зв'язали астрономи, не був настільки енергійним, щоб надпотужні нейтрино бомбардували Землю кілька місяців.

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У далекій-далекій галактиці

Смерть зірки через зближення з чорною дірою – геть не охайний процес. Гравітаційне поле діри буквально розриває зірку. Під час цього процесу вилітає велетенський спалах світла.

От цей спалах вчені зафіксували вперше у квітні 2019. Сам інцидент стався у далекій-далекій галактиці на відстані у 750 мільйонів світлових років від нас.

Рентгенівські та радіоспостереження вчених підтвердили, що там є надмасивна чорна діра – у 30 мільйонів разів більша за Сонце за масою.

І от через 6 місяців, у жовтні 2019, нейтринний детектор IceCube в Антарктиді зафіксував бомбардування Землі "частками-привидами" – нейтрино. Вони генерували просто приголомшливий рівень енергії – понад 200 тераелектронвольт.



Нейтрино, яке "спіймали" в Антарктиді у 2019, несло приголомшливий рівень енергії / Фото unsplash

Коротко про невловне нейтрино

Нейтрино називають "частинками-привидами" за майже нульову масу і майже нульову взаємодію з іншими частинками Всесвіту. Вони рухаються майже зі швидкістю світла, практично ігноруючи все навколо, наче там нічого й нема.

Але, власне, що "майже". Іноді нейтрино таки взаємодіють з чимсь – наприклад, з льодом в Антарктиді. І тоді IceCube може їх зафіксувати як своєрідні спалахи світла.

Завдяки цьому дослідники визначають рівень енергії нейтрино та напрямок, звідки вони прилетіли.

Щодо випадку, про який мовиться, то тут вчені одразу порахували так: є лише у 0,2% ймовірність, що нейтрино і вибух зірки через чорну діру не пов’язані.

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Вітерець замість бурі

"Замість потужної вогняної бурі ми бачимо м’який вітерець", – так пояснила ситуацію астрономка Кейт Александер з Північно-Західного університету у новому дослідженні цього кейсу, опублікованому в The Astrophysical Journal.

Іветт Сандес із Гарвард-Смітсонівського астрофізичного центру з групою вчених через телескоп ALMA в Атакамі у Чилі спостерігали хвилі від вибуху зірки через чорну діру 500 діб.

Вони виявили, що радіохвилі яскравішали приблизно 200 днів, досягли свого піку і – почали повільно тьмяніти.

Загальна кількість енергії у потоці приблизно дорівнювала кількості енергії, яку випромінювало Сонце за 30 мільйонів років. Це нормально для таких явищ, але – щоб створити нейтрино потужністю у понад 200 тераелектронвольт енергія вибуху зірки мала б бути чи не в 1000 разів більшою!

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