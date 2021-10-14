Натомість активна геологія Землі стирає сліди більшості таких ударів, хоча наша планета їх також, звісно, зазнавала. У Місяця такої технології захисту немає.

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Місяць зазнавав ударів астероїдів, ще коли був океаном магми

Місячні кратери допомагають вивчати й історію формування Землі. Адже періоди зіткнень з космічними тілами впливають однаково на планету та її супутник. Але не все так просто.

Датування виникнення кратерів, динаміка руху астероїдів, місячні зразки, моделювання формування басейнів місячних морів, моделі місячної еволюції – все це змушує припускати, що деяких відомостей про ранні зіткнення Місяця ми не маємо.

І от з'явилося нове дослідження, яке свідчить, що таких зіткнень було значно більше, ніж раніше вважали. Просто деякі з них не залишали настільки помітних слідів, ніж інші.

Річ у тім, що на початку свого формування Місяць був фактично океаном магми. Тодішні удари астероїдів по незастиглій магмі слідів не залишали, а проте на формування Місяця впливали. А відбувалося все це понад 4 мільярди років тому.



В ранні роки існування Місяць був океаном магми, але астероїди його били / Фото unsplash

Потім кора Місяця затверділа (упродовж приблизно 200 мільйонів років) і сформувалася у тому вигляді, в якому ми її бачимо зараз. Про це мовиться у статті "Великий ударний кратер під час затвердівання магматичного океану на Місяці", опублікованій у журналі Nature Communications.

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Чому це дослідження про удари астероїдів по Місяцю важливе

Вчені вважають, що впродовж перших 200 мільйонів років формування Місяця мала статися ціла серія – кілька сотень – потужних ударів по ньому з космосу.

Пошук та віднайдення слідів цих ударів важливе для розуміння не тільки історії Місяця, а й історії формування Землі та інших планет.

На жаль, досі вчені розходяться у баченнях та трактуваннях цих процесів – а не мали б.

Це відкриття допоможе майбутнім дослідникам пізнати впливи, яких зазнала рання Земля, і те, як все це вплинуло на еволюцію нашої планети,

– підсумувала роботу своїх колег провідна авторка дослідження професорка Катаріна Мільковіч.