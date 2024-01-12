Її світло вперше досягло Землі 340 років тому. І впродовж минулого року астрономи намагалися пояснити його походження і саму наявність у, здавалося, добре вивченому залишку наднової.

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Залишки наднової Кассіопеї А показали у новому детальному фото

Нове зображення, представлене 8 січня на конференції Американського астрономічного товариства, показало Cas A в безпрецедентних деталях.

Світлова куля, яка простягається на 10 світлових років, здається наповненою червоними хмарами, виявляючи пил, ймовірно, розігрітий, оскільки розташований в газі, нагрітому до мільйонів градусів.

Білі, зелені та помаранчеві світлові смуги, розкидані по всій кулі, відкривають новий погляд на зоряне сміття, від якого перехоплює подих.



Нова деталізована фотографія залишку наднової Кассіопея А / Фото NASA

Цей знімок, який також є науковою скарбницею, наблизив астрономів на крок до розуміння того, як з'явився загадковий "Зелений монстр".

Нові спостереження показують, що його рентгенівські властивості відповідають властивостям зовнішніх областей поля уламків наднової.

Що дозволяє припустити, що ця цікава особливість утворилася, коли вибухова хвиля врізалася в матеріал, вже скинутий зіркою між 10 і 100 тисячами років до її вибуху.

Зелений монстр "радше фотобомбардує центральну частину Cas А, ніж є її частиною", – зазначила співавторка дослідження Ільза де Луз з Гентського університету в Бельгії.



Фото Кассіопеї А з телескоп Вебба, де й виявили "Зеленого монстра" / Фото NASA

Вчені змогли здобути доступ до безлічі деталей позаду "космічного Грінча". Це вперше, коли дослідники змогли побачити нутрощі вибуху наднової настільки добре збереженими та з такою деталізацією.

А майбутні дослідження "Зеленого монстра" і його загадкових кіл допоможуть астрономам зрозуміти природу досліджуваної зірки й те, що вона робила до того, як вибухнула надновою.