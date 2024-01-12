Її світло вперше досягло Землі 340 років тому. І впродовж минулого року астрономи намагалися пояснити його походження і саму наявність у, здавалося, добре вивченому залишку наднової.
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Залишки наднової Кассіопеї А показали у новому детальному фото
Нове зображення, представлене 8 січня на конференції Американського астрономічного товариства, показало Cas A в безпрецедентних деталях.
- Світлова куля, яка простягається на 10 світлових років, здається наповненою червоними хмарами, виявляючи пил, ймовірно, розігрітий, оскільки розташований в газі, нагрітому до мільйонів градусів.
- Білі, зелені та помаранчеві світлові смуги, розкидані по всій кулі, відкривають новий погляд на зоряне сміття, від якого перехоплює подих.
Нова деталізована фотографія залишку наднової Кассіопея А / Фото NASA
Цей знімок, який також є науковою скарбницею, наблизив астрономів на крок до розуміння того, як з'явився загадковий "Зелений монстр".
- Нові спостереження показують, що його рентгенівські властивості відповідають властивостям зовнішніх областей поля уламків наднової.
- Що дозволяє припустити, що ця цікава особливість утворилася, коли вибухова хвиля врізалася в матеріал, вже скинутий зіркою між 10 і 100 тисячами років до її вибуху.
Зелений монстр "радше фотобомбардує центральну частину Cas А, ніж є її частиною", – зазначила співавторка дослідження Ільза де Луз з Гентського університету в Бельгії.
Фото Кассіопеї А з телескоп Вебба, де й виявили "Зеленого монстра" / Фото NASA
Вчені змогли здобути доступ до безлічі деталей позаду "космічного Грінча". Це вперше, коли дослідники змогли побачити нутрощі вибуху наднової настільки добре збереженими та з такою деталізацією.
А майбутні дослідження "Зеленого монстра" і його загадкових кіл допоможуть астрономам зрозуміти природу досліджуваної зірки й те, що вона робила до того, як вибухнула надновою.