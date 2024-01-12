Ее свет впервые достиг Земли 340 лет назад. И на протяжении прошлого года астрономы пытались объяснить его происхождение и наличие в, казалось, хорошо изученном остатке сверхновой.

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Остатки сверхновой Кассиопеи А показали в новом подробном фото

Новое изображение, представленное 8 января на конференции Американского астрономического общества, показало Cas A в беспрецедентных деталях.

Световой шар, простирающийся на 10 световых лет, кажется наполненным красными облаками, обнаруживая пыль, вероятно, разогретую, поскольку расположен в газе, нагретом до миллионов градусов.

Белые, зеленые и оранжевые световые полосы, разбросанные по всему шару, открывают новый взгляд на звездный мусор, от которого перехватывает дыхание.



Новая детализированная фотография остатка сверхновой Кассиопея А / Фото NASA

Этот снимок, который также является научной сокровищницей, приблизил астрономов на шаг к пониманию того, как появился загадочный "Зеленый монстр".

Новые наблюдения показывают, что его рентгеновские свойства соответствуют свойствам внешних областей поля обломков сверхновой.

Что позволяет предположить, что эта интересная особенность образовалась, когда взрывная волна врезалась в материал, уже сброшенный звездой между 10 и 100 тысячами лет до взрыва.

Зеленый монстр "скорее фотобомбардирует центральную часть Cas А, чем является ее частью", – отметила соавтор исследования Ильза де Луз из Гентского университета в Бельгии.



Фото Кассиопеи А с телескопа Уэбба, где и обнаружили "Зеленого монстра" / Фото NASA

Ученые смогли получить доступ к множеству деталей позади "космического Гринча". Это впервые, когда исследователи смогли увидеть внутренности взрыва сверхновой столь хорошо сохраненными и с такой детализацией.

А будущие исследования "Зеленого монстра" и его загадочных кругов помогут астрономам понять природу исследуемой звезды и то, что она делала до того, как взорвалась в сверхновую.