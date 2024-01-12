Ее свет впервые достиг Земли 340 лет назад. И на протяжении прошлого года астрономы пытались объяснить его происхождение и наличие в, казалось, хорошо изученном остатке сверхновой.
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Остатки сверхновой Кассиопеи А показали в новом подробном фото
Новое изображение, представленное 8 января на конференции Американского астрономического общества, показало Cas A в беспрецедентных деталях.
- Световой шар, простирающийся на 10 световых лет, кажется наполненным красными облаками, обнаруживая пыль, вероятно, разогретую, поскольку расположен в газе, нагретом до миллионов градусов.
- Белые, зеленые и оранжевые световые полосы, разбросанные по всему шару, открывают новый взгляд на звездный мусор, от которого перехватывает дыхание.
Новая детализированная фотография остатка сверхновой Кассиопея А / Фото NASA
Этот снимок, который также является научной сокровищницей, приблизил астрономов на шаг к пониманию того, как появился загадочный "Зеленый монстр".
- Новые наблюдения показывают, что его рентгеновские свойства соответствуют свойствам внешних областей поля обломков сверхновой.
- Что позволяет предположить, что эта интересная особенность образовалась, когда взрывная волна врезалась в материал, уже сброшенный звездой между 10 и 100 тысячами лет до взрыва.
Зеленый монстр "скорее фотобомбардирует центральную часть Cas А, чем является ее частью", – отметила соавтор исследования Ильза де Луз из Гентского университета в Бельгии.
Фото Кассиопеи А с телескопа Уэбба, где и обнаружили "Зеленого монстра" / Фото NASA
Ученые смогли получить доступ к множеству деталей позади "космического Гринча". Это впервые, когда исследователи смогли увидеть внутренности взрыва сверхновой столь хорошо сохраненными и с такой детализацией.
А будущие исследования "Зеленого монстра" и его загадочных кругов помогут астрономам понять природу исследуемой звезды и то, что она делала до того, как взорвалась в сверхновую.