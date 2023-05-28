Обов'язковий техогляд у 2023 році: кому та коли потрібно буде пройти

Кабмін 19 травня ухвалив постанову, що вдосконалює процедуру проходження обов'язкового техогляду транспортних засобів. Ми розповімо, кому та коли його необхідно буде пройти.

Слід зазначити, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. Обов'язково мають пройти техогляд транспортні засоби, які їздять магістральними дорогами. У цьому випадку форма реєстрації власності не має значення, передає 24 Канал.

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Для кого ТО у 2023 році стане обов'язковим

Ось повний перелік з вказаною частотою проходження техогляду. Зверни на це увагу, адже мовиться про:

великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;

автобуси, якими користуються понад два роки – раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;

легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки – один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.



У протоколі проходження вкажуть дату наступного ТО / Фото Drazen Zigic

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Зазначимо, що після проведення випробувань транспортного засобу складається протокол. У ньому вкажуть термін, коли необхідно буде повернутися та пройти новий техогляд.

Наостанок додамо, що 30 травня у нас вийде повна версія матеріалу про техогляд у 2023 році. В ньому ми розповіли не лише про зміни до ТО, а й назвали категорію транспортних засобів, яким обов'язково потрібно буде його пройти та дізналися, у скільки це обійдеться. Залишайся з нами!