Следует отметить, что периодичность прохождения техосмотра регулируется статьей 35 Закона О дорожном движении. Обязательно должны пройти техосмотр транспортных средств, которые ездят по магистральным дорогам. В этом случае форма регистрации собственности не имеет значения, передает 24 Канал.

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Для кого ТО в 2023 году станет обязательным

Вот полный список с указанной частотой прохождения техосмотра. Обрати внимание, ведь говорится о:

больших грузовых авто, которым больше года – один раз в год;

автобусах, которыми пользуются более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирских авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в два года;

легковых автомобилях, которые используют для работы в такси старше двух лет – один раз в год;

колесных тракторах, используемых более двух лет – один раз в два года;

специализированном автотранспорте (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – прохождение ежегодное;

колесно-транспортных средствах, используемых для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.



В протоколе прохождения укажут дату следующего ТО / Фото Drazen Zigic

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Отметим, что после проведения испытаний транспортного средства составляется протокол. В нем укажут срок, когда необходимо будет вернуться и пройти новый техосмотр.

Напоследок добавим, что 30 мая у нас выйдет полная версия материала о техосмотре в 2023 году. В нем мы рассказали не только об изменениях в ТО, но и назвали категорию транспортных средств, которым обязательно нужно его пройти и узнали, во сколько это обойдется. Оставайся с нами!