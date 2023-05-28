Слід зазначити, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. Обов'язково мають пройти техогляд транспортні засоби, які їздять магістральними дорогами. У цьому випадку форма реєстрації власності не має значення, передає 24 Канал.
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Для кого ТО у 2023 році стане обов'язковим
Ось повний перелік з вказаною частотою проходження техогляду. Зверни на це увагу, адже мовиться про:
- великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;
- автобуси, якими користуються понад два роки – раз на шість місяців;
- вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;
- легкові автомобілі, які використовують для роботи в таксі, старші за два роки – один раз на рік;
- колісні трактори, що використовуються понад два роки – один раз на два роки;
- спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – проходження щорічне;
- колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.
У протоколі проходження вкажуть дату наступного ТО / Фото Drazen Zigic
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Наостанок додамо, що 30 травня у нас вийде повна версія матеріалу про техогляд у 2023 році. В ньому ми розповіли не лише про зміни до ТО, а й назвали категорію транспортних засобів, яким обов'язково потрібно буде його пройти та дізналися, у скільки це обійдеться. Залишайся з нами!