Відповідне рішення – черговий крок України до євроінтеграції. Відразу ж зауважимо, що нововведень чотири. Два з них спрямовані на боротьбу з корупцією, передає 24 Канал.

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Що змінилося у законі про техогляд

Якщо ти сумлінний водій, то для тебе, по суті, не змінилося нічого. У залежності від категорії транспортного засобу та способу його використання тобі буде необхідно пройти ТО. Просто для комерційних перевезень він обов'язковий у 2023 році.

А тепер пройдімося нововведеннями. Найважливіші, які відразу ж впадають у вічі, – е-протокол і відеофіксація.

Е-протокол. Його особливість полягає в тому, що результати техогляду транспортного засобу фіксуватимуть в електронному протоколі. За необхідності, експерти можуть видрукувати для водія паперову версію цього документа.

Начальник управління взаємодії із суб'єктами обов'язкового технічного контролю Головного сервісного центру МВС Віталій Фіклістов пояснив, у чому важливість електронного протоколу.

За результатами перевірки технічного стану, суб'єкт господарювання складає електронний протокол, інформацію про який вносить в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Запровадження електронної форми протоколу зменшить рівень підробки навіть на нуль,

– підкреслив Фіклістов.



Звичайний протокол замінять на електронний / Фото Deposit Photos

За його словами, запровадження електронного протоколу значно знизить ризики. Крім того, це зробить практично неможливою підробку самого бланка протоколу. Тож вдати, що транспортний засіб пройшов ТО не вдасться.

Відеофіксація. Це ще одне важливе нововведення. Воно покликане зробити процедуру проходження ТО максимально прозорою. Під час огляду транспортного засобу, експертам необхідно буде знімати все на відео. Це мінімізує ризики корупції. Зауважимо, що до відеоматеріалів за запитом можуть отримати доступ органи влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Також серед нововведень – імплементація вимог щодо перевірки стану транспортних засобів. Встановлені вони Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Згідно з цим документом, держави-члени ЄС зобов'язані проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів ТЗ.

Крім того, передбачається визначення виключного переліку правових підстав. На них зможуть спиратися ті, хто відмовляється від проходження техогляду.

Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху,

– зазначив заступник міністра МВС України Богдан Драпятий.

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Наостанок додамо, що 30 травня у нас вийде повна версія матеріалу. В ньому ми розповіли не лише про зміни до ТО, а й назвали категорію транспортних засобів, яким обов'язково потрібно буде його пройти та дізналися, у скільки це обійдеться. Залишайся з нами!