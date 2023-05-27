Соответствующее решение – очередной шаг Украины к евроинтеграции. Сразу заметим, что нововведений четыре. Два из них направлены на борьбу с коррупцией, передает 24 Канал.

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Что изменилось в законе о техосмотре

Если ты добросовестный водитель, то для тебя по сути не изменилось ничего. В зависимости от категории транспортного средства и способа его использования, тебе будет необходимо пройти ТО. Просто для коммерческих перевозок он обязателен в 2023 году.

А теперь пройдемся по нововведениях. Самые важные, которые сразу же бросаются в глаза, – е-протокол и видеофиксация.

Е-протокол. Его особенность состоит в том, что результаты техосмотра транспортного средства будут фиксироваться в электронном протоколе. При необходимости эксперты могут напечатать для водителя бумажную версию этого документа.

Начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов объяснил, в чем важность электронного протокола.

По результатам проверки технического состояния, предприятие составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже на ноль,

– подчеркнул Фиклистов.



Обычный протокол заменят электронным / Фото Deposit Photos

По его словам, введение электронного протокола значительно снизит риски. Кроме того, это сделает практически невозможной подделку самого бланка протокола. Так что сделать вид, что транспортное средство прошло ТО не удастся.

Видеофиксация. Это еще одно важное нововведение. Оно призвано сделать процедуру прохождения ТО максимально прозрачной. Во время осмотра транспортного средства экспертам необходимо будет снимать все на видео. Это минимизирует риск коррупции. Заметим, что к видеоматериалам могут получить доступ органы власти, местного самоуправления, физические и юридические лица.

Также среди нововведений – имплементация требований по проверке состояния транспортных средств. Установлены они Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Согласно этому документу, государства-члены ЕС обязаны проводить периодические проверки безопасности и выбросы большинства типов ТС.

Кроме того, предполагается определение исключительного перечня правовых оснований. На них смогут опираться те, кто отказывается от прохождения техосмотра.

Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения,

– отметил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятый.

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Напоследок добавим, что 30 мая у нас выйдет полная версия материала. В нем мы рассказали не только об изменениях в ТО, но и назвали категорию транспортных средств, которым обязательно нужно его пройти и узнали, во сколько это обойдется. Оставайся с нами!