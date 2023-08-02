Men24 нагадує, що 19 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову №514. Згідно з нею, обов'язковий технічний контроль транспортних засобів зазнає певних змін. Стосуватимуться вони здебільшого самої процедури, щоб зробити проходження техогляду максимально прозорим.

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Власне, відповідна постанова набирає чинності через три місяці з дня публікації. Себто з 19 серпня 2023 року. Саме тому ми і нагадуємо, які зміни варто очікувати водіям під час проходження техогляду.

Проходження техогляду зазнає змін: у чому причина

Пролив світло на це питання начальник управління взаємодії із суб'єктами обов'язкового технічного контролю Головного сервісного центру МВС Віталій Фіклістов. В ефірі телемарафону він зазначив, що впродовж останнього часу фіксують багато порушень. Зокрема, транспортні засоби пересуваються у технічно несправному стані.

Основною метою було підвищення якості і недопущення пересування та експлуатації таких транспортних засобів на дорогах нашої країни,

– наголосив він.

Які зміни у проходженні техогляду

Власне, на водіїв очікує кілька нововведень. Йдеться про е-протокол і відеофіксацію техогляду.

Якщо говорити про е-протокол, то результати ТО транспортного засобу тепер заноситимуть в електронний документ. Якщо необхідно буде, то водієві експерти можуть видрукувати паперову версію.

Фіклістов зауважив, що е-протокол має суттєво знизити ризики. Ба більше, практично неможливо буде підробити бланк протоколу. А це означає, що не вдасться написати, що транспортний засіб пройшов техогляд, якщо цього насправді не було.

За результатами перевірки технічного стану, суб'єкт господарювання складає електронний протокол, інформацію про який вносить в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Запровадження електронної форми протоколу зменшить рівень підробки навіть на нуль,

– зауважив Фіклістов.



Результати проходження ТО вноситимуть до е-протоколу / Фото Drazen Zigic

Власне, у парі до цього йде відеофіксація. Це ще один стримуючий фактор. Її використовують для того, щоб процедура проходження техогляду була максимально прозорою.

Експерти здійснюватимуть відеофіксацію під час ТО. Це дозволить мінімізувати, якщо не виключити взагалі, корупційну складову. Водночас слід зауважити, що відеоматеріали можуть отримати органи влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. Для цього необхідно буде зробити запит.

Також передбачається імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів. Вони встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року. Цей документ зобов'язує країни-члени ЄС періодично проводити перевірки безпеки, а також викидів більшості типів транспортних засобів.

Водночас передбачається формування виключного переліку правових підстав. На них зможуть посилатися ті водії, які не хочуть проходити техогляд.

Ці зміни спрямовані на поліпшення процедури обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та підвищення безпеки дорожнього руху,

– зазначив заступник міністра МВС України Богдан Драпятий.

Кому обов'язково потрібно пройти техогляд

Передовсім звернімо увагу на те, що періодичність проходження техогляду регулюється 35 статтею Закону Про дорожній рух. Якщо говорити про обов'язковий техогляд, то цю процедуру повинні проходити ті транспортні засоби, які рухаються магістральними дорогами. Причому в цьому випадку форма власності не має жодного значення.

Ось перелік категорій транспортних засобів, яким у 2023 році слід пройти техогляд:

великі вантажні авто, яким понад рік – один раз на рік;

автобуси, якими їздять понад два роки – раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 тонни, яким понад 2 роки – один раз на два роки;

легкові автомобілі, які експлуатують для роботи в таксі, старші за два роки – один раз на рік;

колісні трактори, що використовуються понад два роки – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – проходження щорічне;

колісно-транспортні засоби, які використовуються для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Звернімо увагу! Після проходження техогляду експерти складають протокол. У ньому також вказують, коли транспортний засіб потрібно буде привезти для наступного огляду.



Техогляд дозволяє визначити справність транспортного засобу / Фото Drazen Zigic

Як часто необхідно проходити ТО

Власники легкових авто, які здатні перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти техогляд не пізніше, ніж через 4 роки з моменту першої реєстрації. А вже після цього на ТО необхідно везти авто кожні два роки. У випадку, якщо транспортний засіб використовують для комерції, то техогляд слід проходити щорічно.

Проходження техогляду: які документи потрібно

Зауважимо, що перелік документів може змінюватися. На це впливає, наприклад, призначення транспортного засобу, його тип і власник. Ми ж звернемо увагу на обов'язковий набір для кожного:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

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Ми нагадуємо, що проходження техогляду – це про вашу безпеку та тих, хто навколо. Ігнорувати ТО не варто, щоб бути впевненим у тому, що транспортний засіб у справному стані і що не загрожує нікому.