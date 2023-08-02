Men24 напоминает, что 19 мая Кабинет Министров принял постановление №514. Согласно ему, обязательный технический контроль транспортных средств претерпевает определенные изменения. Они будут касаться в основном самой процедуры, чтобы сделать прохождение техосмотра максимально прозрачным.

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Собственно, соответствующее постановление вступает в силу через три месяца со дня публикации. То есть с 19 августа 2023 года. Именно поэтому мы напоминаем, какие изменения следует ожидать водителям во время прохождения техосмотра.

Прохождение техосмотра претерпевает изменения: в чем причина

Пролил свет на этот вопрос начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов. В эфире телемарафона он отметил, что в последнее время фиксируют много нарушений. В частности, транспортные средства передвигаются в технически неисправном состоянии.

Основной целью было повышение качества и недопущение передвижения и эксплуатации таких транспортных средств на дорогах нашей страны,

– подчеркнул он.

Какие изменения в прохождении техосмотра

Собственно, водителей ожидает несколько нововведений. Речь идет о е-протоколе и видеофиксации техосмотра.

Если говорить о е-протоколе, то результаты ТО транспортного средства будут теперь заносить в электронный документ. Если необходимо будет, то эксперты водителю могут напечатать бумажную версию.

Фиклистов отметил, что е-протокол должен существенно снизить риски. Более того, практически невозможно подделать бланк протокола. А это значит, что не удастся написать, что транспортное средство прошло техосмотр, если этого действительно не было.

По результатам проверки технического состояния, предприятие составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже на ноль,

– заметил Фиклистов.



Результаты прохождения ТО будут вносить в е-протокол / Фото Drazen Zigic

Собственно, в паре к этому идет видеофиксация. Это еще один сдерживающий фактор. Ее используют для того, чтобы процедура прохождения техосмотра была максимально прозрачна.

Эксперты будут осуществлять видеофиксацию во время ТО. Это позволит минимизировать, если не исключить вообще коррупционную составляющую. В то же время следует отметить, что видеоматериалы могут получить органы власти, местного самоуправления, физические и юридические лица. Для этого нужно будет сделать запрос.

Также предполагается имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств. Они установлены Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года. Этот документ обязывает страны-члены ЕС периодически проводить проверки безопасности, а также выбросы большинства типов транспортных средств.

В то же время предполагается формирование исключительного перечня правовых оснований. На них смогут ссылаться водители, которые не хотят проходить техосмотр.

Эти изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения,

– отметил заместитель министра МВД Украины Богдан Драпятый.

Кому обязательно нужно пройти техосмотр

Прежде всего, обратим внимание на то, что периодичность прохождения техосмотра регулируется 35 статьей Закона О дорожном движении. Если говорить об обязательном техосмотре, то эту процедуру должны проходить те транспортные средства, которые двигаются по магистральным дорогам. При этом в этом случае форма принадлежности не имеет никакого значения.

Вот перечень категорий транспортных средств, которым в 2023 году следует пройти техосмотр:

большие грузовые авто, которым больше года – один раз в год;

автобусы, которыми ездят более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны, которым более 2 лет – один раз в два года;

легковые автомобили, эксплуатирующие для работы в такси, старше двух лет – один раз в год;

колесные тракторы, используемые более двух лет – один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – прохождение ежегодное;

колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

Обратим внимание! После прохождения техосмотра эксперты составляют протокол. В нем также указывают, когда транспортное средство нужно будет привезти для последующего досмотра.



Техосмотр позволяет определить исправность транспортного средства / Фото Drazen Zigic

Как часто необходимо проходить ТО

Владельцы легковых автомобилей, которые способны перевозить до 9 пассажиров, должны пройти техосмотр не позднее чем через 4 года с момента первой регистрации. А уже после этого на ТО нужно везти авто каждые два года. В случае если транспортное средство используют для коммерции, то техосмотр следует проходить ежегодно.

Прохождение техосмотра: какие документы нужны

Заметим, что список документов может изменяться. На это влияет, например, предназначение транспортного средства, его тип и владелец. Мы же обратим внимание на обязательный набор для каждого:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

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Мы напоминаем, что прохождение техосмотра – это о вашей безопасности и о тех, кто вокруг. Игнорировать ТО не следует, чтобы быть уверенным в том, что транспортное средство в исправном состоянии и не угрожает никому.