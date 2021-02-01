36-летняя Тина Кароль в последнее время не слишком активна в инстаграме, поэтому каждый ее пост – настоящий праздник для подписчиков. Особенно, если поп-дива выкладывает такие видео. На этот раз певица опубликовала ролик с бэкстейджа, на котором она позирует в соблазнительном бра и юбке с экстремальным вырезом. Наслаждайся порцией красоты!

Источник: инстаграм Тины Кароль

Роскошная Тина Кароль продолжает экспериментировать со своим имиджем. На этот раз она примерила смелое бра, и юбку с экстремальным вырезом от украинского бренда OLAT Á M E. В инстаграме она опубликовала видео бэкстейджа съемки. Тебе однозначно понравится этот ролик!

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Смелый образ Тины Кароль очень понравился ее подписчикам. Они не только оставили множество лайков под постом, но и буквально засыпали поп-диву комплиментами:

"Ох, как огненно красиво";

"Вау, королева";

"Как это круто. Вау!";

"Просто шикарно! Тиночка, ты супер";

"Очень необычно и очень сексуально";

"Что же вы делаете с нами?";

"Красиво и стильно".

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