На новом фото Тина Кунаки позирует перед фотографом в черной майке и крошечных шортиках. Именно они дают нам возможность любоваться длинными ножками 24-летней красавицы. Также в кадре можно увидеть звездного фотографа Пьера-Анжи Карлотте.

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"Смешанные чувства", – написала Тина под постом.

Мы не знаем, на что намекает французская модель. Но можем с уверенностью сказать, что у ее подписчиков таких ощущений нет. Все они в восторге от 24-летней красавицы:

"Насколько смешанные?", – спросил Венсан Кассель;

"Один из самых любимых твоих образов";

"Чрезвычайно горячая";

"Настоящая бомба";

"Имеешь потрясающий вид";

"Вау, така сильна";

"Моя королева".

Мы просто настоятельно рекомендуем подписаться на Тину Кунаки. На ее странице в инстаграме регулярно появляются соблазнительные фото, которые не на шутку будоражат подписчиков 24-летней модели!