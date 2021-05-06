На новом фото Тина Кунаки позирует перед фотографом в черной майке и крошечных шортиках. Именно они дают нам возможность любоваться длинными ножками 24-летней красавицы. Также в кадре можно увидеть звездного фотографа Пьера-Анжи Карлотте.
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"Смешанные чувства", – написала Тина под постом.
Мы не знаем, на что намекает французская модель. Но можем с уверенностью сказать, что у ее подписчиков таких ощущений нет. Все они в восторге от 24-летней красавицы:
- "Насколько смешанные?", – спросил Венсан Кассель;
- "Один из самых любимых твоих образов";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Настоящая бомба";
- "Имеешь потрясающий вид";
- "Вау, така сильна";
- "Моя королева".
Мы просто настоятельно рекомендуем подписаться на Тину Кунаки. На ее странице в инстаграме регулярно появляются соблазнительные фото, которые не на шутку будоражат подписчиков 24-летней модели!
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