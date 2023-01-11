Як би ми не старалися, далеко не всі ми – фінансово грамотні. І з цим потрібно конче щось робити. Але спочатку ми б рекомендували визначити, до якого типу витрачання грошей тягнешся ти. Це дозволить зрозуміти, яким має бути твій подальший план дій.

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5 типів витрачання грошей

1. Підпалювач

Мовиться про людину, яка діє так, ніби гроші спалюють її. Тож вона прагне позбутися їх якомога швидше. Звідси і з'являється низка спонтанних і необдуманих покупок. Такі люди відчувають задоволення або покривають емоційну потребу, витрачаючи. Але вони не замислюються, як це впливає на їхній фінансовий стан.



Підпалювачі схильні до спонтанних покупок / Фото wayhomestudio

Що варто зробити підпалювачу? Дотримуйся правила "Спи на цьому". Воно полягає в тому, що щойно тобі спало на думку щось купити, відклади цю думку на потім. Якщо після сну чи роздумів ти все ще її хочеш, тоді можеш купувати.

2. Відокремлений

Це той, хто хоче постійно купувати речі не для себе. Він прагне робити це для інших. Такі люди обожнюють робити подарунки, розраховуватися за інших у кафе і так далі.

Що варто робити відокремленим? Ця особистість може бути пов'язана з низькою самооцінкою, коли прагне віддавати матеріальні речі, щоб продемонструвати свою ціннісність. Тобі не потрібно повністю припиняти робити подарунки. Просто роби це без максимальної шкоди власному бюджету. Правда, для початку потрібно його скласти.

3. Невротик

Це людина, яка вважає, що збагачуватися або заробляти багато грошей – погано. Тому вона може відкидати можливості, створювати перешкоди та постійно саботувати себе. Робити все, щоб не розвиватися фінансово. Такі люди знають, що заслуговують на підвищення зарплати, але не просять про це навмисно.

Що варто зробити невротику? Перше, що потрібно зробити, це змінити внутрішній наратив. Слід зрозуміти, що мати гроші – не погано. І це не має бути причиною того, щоб тебе засуджували чи критикували. А також ти повинен зрозуміти, що робота, яку ти виконуєш, навіть якщо вона незначна, має цінність. Тож справедливо буде отримати за неї відповідну оплату.

4. Мураха

Це найпоширеніша особистість. Проблема цього типажу полягає в тому, що він може впасти у надзвичайний страх перед витратами. І це змушує його жертвувати комфортом і якістю життя без вагомих причин. Такі люди позбавляють себе можливості насолоджуватися речами, які їм подобаються.

Що варто зробити мурасі? Звичайно ж, ти повинен економити та готуватися до майбутнього. Але це не означає, що ти не можеш мати розкоші та отримувати задоволення від життя. Найкращим варіантом є створення плану заощаджень. Згідно з ним певна сума резервується кожні 2 тижні або місяць. Це дозволить і заощаджувати, і не сидіти у пастці постійних відмов.

5. Необізнаний

Це людина, яка не бере на себе відповідальність за власні кошти. Це ті, хто готовий перекладати це на інших. І найгірше те, що такі люди можуть не до кінця знати, яка насправді ситуація з їхніми грішми. Таке спостерігається, наприклад, у тих, у кого є фінансовий директор.



Не варто перекладати відповідальність за свої гроші на інших / Фото wayhomestudio

Що варто зробити необізнаним? Гарна ідея – мати радника, який відповідає за інвестиції, сплату податків і так далі. Але слід завжди це розглядати як супровід, а не як виправдання для того, щоб не стежити за своїми грішми. Рішення полягає в тому, щоб узяти участь, наважитися мати справу зі складною темою та постійно інформувати себе.

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Вдалося впізнати свій типаж? Якщо так, то ти тепер знаєш, що потрібно зробити. Будь відповідальним. Пам'ятай про фінансову грамотність. Прокачуй її та насолоджуйся життям без потреби у всьому собі відмовляти.