Звичайно ж, не кожному хочеться і потрібно ставати мільйонером, а то й мільярдером. Але припустимо, що в тебе є прихований потенціал. Чи варто його марнувати? Однозначно ні. Саме тому ми і пропонуємо скористатися цими трюками.

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Як стати багатшим

1. Мислення заощадливості

Деякі з найбагатших людей не витрачають гроші на розкішні бренди, дорогі автівки, предмети розкоші тощо. Усе просто: вони розуміють, що жодна сума грошей не може бути з ними постійно.

Тож найкращий спосіб примножити гроші та зберегти їх – бути ощадливим. Пам'ятай про помірні витрати. Наприклад, той же Білл Гейтс активно користується цією порадою. Його навряд чи побачиш у дорогому брендовому одязі. Адже він знає, що це не та інвестиція, яку потрібно зробити.



Розкидатися грішми – не найкраща ідея / Фото senivpetro

2. У тебе мають бути високі цілі

За даними CNBC Make It, у багатьох мільйонерів світу дуже і дуже високі очікування, коли йдеться про гроші. І саме наявність високих цілей змушує їх постійно працювати над досягненням та шукати найкращі способи.

Маленькі цілі досягаються, але вони також можуть змусити тебе зупинитися на своєму шляху. Але тобі потрібно завжди прагнути до чогось більшого. І мовиться тут не лише про гроші. А й про роботу, способи інвестування, раціонального використання цих самих грошей.

3. Приділи більше уваги незначним речам

На думку деяких експертів, одна річ, яка може призвести до втрати великих грошей або завадити тобі заощадити й отримати бажану суму, – відсутність уваги до речей. Зокрема тих, які здаються маленькими та незначними.

Наприклад, покупка кави замість того, щоб приготувати її вдома. Вибір уже сотої футболки, яка тобі точно не потрібна. Здавалося б, ти витрачаєш копійки. Але якщо підрахувати всю суму, то ти будеш вражений.

4. Пройди тест незнайомця

Хороший трюк, який допоможе тобі краще дбати про свої гроші, це пройти тест незнайомця. Все починається з покупок, які ти хочеш зробити: кава, новий светр, гаджет, аксесуар. Щойно ти визначиш предмет, який, здавалося б, тобі потрібний, то тобі слід уявити незнайомця. Візуалізуй, що він стоїть перед тобою. В одній його руці твій бажаний предмет, в іншій – сума грошей, яку за нього потрібно викласти.

Щоб ухвалювати рішення про те, купувати чи ні, тобі потрібно подумати про те, що б ти хотів отримати від незнайомця. Це дозволить тобі визначити те, чого ти дійсно потребуєш. А ще це допоможе заощаджувати гроші, якщо ти готовий робити спонтанні та необдумані покупки.



Розставляй пріоритети, перш ніж робити покупки / Фото senivpetro

5. З'єднайся зі своїм майбутнім "Я"

Наука каже, що багато людей не відкладають, не піклуються про свої гроші та не роблять жодних інвестицій. А все тому, що вони відірвані від людини, якою будуть у майбутньому. Вони надто зосереджені на тому, що відбувається тут і зараз. І це може стати причиною того, що ми неправильно користуємося грішми.

Хороший трюк – уявити собі людину, якою вона стане у майбутньому, спробувати побачити її обличчя, дім, спосіб життя, потреби. Відчуй емоційний зв'язок, який може призвести до обережнішого ставлення до грошей і прийняття зваженіших рішень.

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Візьми на озброєння ці трюки. Вони, можливо, не зроблять з тебе мільйонера. Але вони однозначно позитивно вплинуть на твоє фінансове становище. Навчися грамотно користуватися грішми. Розставляй пріоритети. Тобі сподобається результат.