Всупереч думці багатьох людей, це цілком природна емоція для людини. Але вплив, який вона має на наші стосунки, залежить від того, чи вміємо ми керувати нею в здоровий спосіб, чи ні. Існує кілька видів ревнощів, і не всі вони однакові, тому що проявляються по-різному. І вони по-різному впливають на нашу поведінку та емоції. Насправді не всі вони обов'язково токсичні.

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Когнітивні ревнощі

В одному з досліджень на цю тему була зроблена спроба виміряти, наскільки корисною чи шкідливою може бути ревнощі, які ми відчуваємо. Учасники повинні були висловити, як часто вони думають про різні ситуації:

мій партнер таємно зустрічається з кимось;

я думаю, що хтось може переслідувати мого партнера або що мій партнер приваблює когось;

я хвилююся, що хтось може бути романтично зацікавлений у моєму партнері.

Коли ми схильні думати про подібні речі, наші ревнощі, ймовірно, є когнітивними і пов'язані з наявністю маленького голосу в нашій голові, який вносить сумніви і невпевненість у наші стосунки. Зазвичай це пов'язано з нашою власною невпевненістю або зі сценаріями, які ми собі уявляємо, але які не відбулися.



Невпевненість може штовхати нас до ревнощів / Фото wayhomestudio

Цей вид ревнощів призведе лише до наших власних страждань, а разом з ними і до страждань наших стосунків, створюючи атмосферу недовіри та секретності. Таким чином, ми перестанемо мати справжній зв'язок з нашим партнером, тому що там відсутня основа будь-яких здорових стосунків: спілкування і довіра.

Поведінкові ревнощі

У другому експерименті дослідження знову вимірювали, як часто учасники робили певні речі:

перевіряли речі партнера;

дзвонили йому/їй, щоб дізнатися, чи він/вона вдома;

говорили щось погане про когось, якщо наш партнер проявляє до нього/неї інтерес;

допитувалися про його/її телефонні дзвінки і про те, де він/вона перебуває в цей момент;

відвідували його/її несподівано, щоб дізнатися, з ким він/вона перебуває.

Такі ситуації виникають через поведінкові ревнощі, які перетворюють нас на мережу ходячих червоних прапорів, бо роблять нас власниками та контролерами. Це токсична поведінка, за якої нам постійно потрібно знати, де наш партнер, з ким і що робить. Коли це відбувається, індивідуальна свобода у стосунках добігає кінця, а інша людина, як правило, пригнічена відсутністю власного простору.



Іноді партнери намагаються контролювати життя другої половинки / Фото drobotdean

Емоційні ревнощі

В останньому опитуванні респондентам потрібно було відповісти, чи вони задоволені або розчаровані такими ситуаціями:

наш партнер коментує, що хтось інший привабливий або цікавиться ним;

усміхається певним чином до когось іншого;

хтось постійно намагається зблизитися з нашим партнером або наш партнер фліртує з кимось іншим;

наш партнер обіймає або цілує когось іншого;

дуже тісно працює з кимось.

Якщо нас розчаровує таке ставлення, то це емоційні ревнощі. І тільки вони, в правильній мірі, можуть бути здоровими, тому що нагадують нам про глибину наших почуттів і цінність, яку ми надаємо нашим стосункам. На відміну від попередніх типів, ці ревнощі походять від любові і є природною емоцією, яку ми всі відчуваємо, коли щось цінуємо.

Вона може навіть зміцнити зв'язок у парі, якщо обговорювати її з відкритим серцем і в конструктивних розмовах, в яких ми підтверджуємо наші почуття. Але це відбувається лише тоді, коли ми керуємо ними зі співчуттям і розумінням, що допомагає нам створити міцний фундамент довіри.

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Зрештою, якими б природними не були ревнощі, якщо вони переростають у параною та власництво, здорові стосунки неможливі. Якщо ми відчуваємо її в певний момент, правильно керуємо нею і відкрито говоримо про неї з людиною, яку кохаємо, ми можемо вирішити її і рухатися далі, встановивши межі, які, на нашу думку, є прийнятними для обох сторін. Це дуже важливо для здорових і тривалих стосунків.