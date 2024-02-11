Вопреки мнению многих людей, это вполне естественная эмоция для человека. Но влияние, которое она имеет на наши отношения, зависит от того, умеем ли мы управлять ею в здоровый способ, или нет. Существует несколько видов ревности, и не все они одинаковы, потому что проявляются по-разному. И они по-разному влияют на наше поведение и эмоции. На самом деле не все они обязательно токсичны.

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Когнитивная ревность

В одном из исследований на эту тему была сделана попытка измерить, насколько полезной или вредной может быть ревность, которые мы испытываем. Участники должны были высказать, как часто они думают о различных ситуациях:

мой партнер тайно встречается с кем-то;

я думаю, что кто-то может преследовать моего партнера или что мой партнер привлекает кого-то;

я волнуюсь, что кто-то может быть романтически заинтересован в моем партнере.

Когда мы склонны думать о подобных вещах, наша ревность, вероятно, являются когнитивными и связаны с наличием маленького голоса в нашей голове, который вносит сомнения и неуверенность в наши отношения. Обычно это связано с нашей собственной неуверенностью или со сценариями, которые мы себе представляем, но которые не состоялись.



Неуверенность может толкать нас к ревности / Фото wayhomestudio

Этот вид ревности приведет только к нашим собственным страданиям, а вместе с ними и к страданиям наших отношений, создавая атмосферу недоверия и секретности. Таким образом, мы перестанем иметь настоящую связь с нашим партнером, потому что там отсутствует основа любых здоровых отношений: общение и доверие.

Поведенческая ревность

Во втором эксперименте исследования снова измеряли, как часто участники делали определенные вещи:

проверяли вещи партнера;

звонили ему/ей, чтобы узнать, дома ли он/она дома;

говорили что-то плохое о ком-то, если наш партнер проявляет к нему/ней интерес;

допытывались о его/ее телефонных звонках и о том, где он/она находится в этот момент;

навещали его/ее неожиданно, чтобы узнать, с кем он/она находится.

Такие ситуации возникают из-за поведенческой ревности, которые превращают нас в сеть ходячих красных флагов, потому что делают нас владельцами и контролерами. Это токсичное поведение, при котором нам постоянно нужно знать, где наш партнер, с кем и что делает. Когда это происходит, индивидуальная свобода в отношениях подходит к концу, а другой человек, как правило, подавлен отсутствием собственного пространства.



Иногда партнеры пытаются контролировать жизнь второй половинки / Фото drobotdean

Эмоциональная ревность

В последнем опросе респондентам нужно было ответить, довольны ли они или разочарованы такими ситуациями:

наш партнер комментирует, что кто-то другой привлекательный или интересуется им;

улыбается определенным образом кому-то другому;

кто-то постоянно пытается сблизиться с нашим партнером или наш партнер флиртует с кем-то другим;

наш партнер обнимает или целует кого-то другого;

очень тесно работает с кем-то.

Если нас разочаровывает такое отношение, то это эмоциональная ревность. И только она, в правильной мере, может быть здоровой, потому что напоминает нам о глубине наших чувств и ценности, которую мы придаем нашим отношениям. В отличие от предыдущих типов, эта ревность происходит от любви и является естественной эмоцией, которую мы все испытываем, когда что-то ценим.

Она может даже укрепить связь в паре, если обсуждать ее с открытым сердцем и в конструктивных разговорах, в которых мы подтверждаем наши чувства. Но это происходит лишь тогда, когда мы управляем ими с сочувствием и пониманием, что помогает нам создать прочный фундамент доверия.

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В конце концов, какой бы естественной ни была ревность, если она перерастает в паранойю и собственничество, здоровые отношения невозможны. Если мы чувствуем ее в определенный момент, правильно управляем ею и открыто говорим о ней с человеком, которого любим, мы можем решить ее и двигаться дальше, установив границы, которые, по нашему мнению, являются приемлемыми для обеих сторон. Это очень важно для здоровых и длительных отношений.