В своем новом видео тренер и основатель Athlean-X Джефф Кавальер объясняет, что в силовых тренировках есть еще один компонент. На нем следует сосредоточиться, чтобы ускорить рост мышц.

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Как ускорить рост мышц

По словам Кавальера, все сводится к основам физики. Он указывает на простое уравнение, которое мы изучали еще в школе:

F = MA, или сила равна массе, умноженной на ускорение.

Хотя большинство тренирующихся уже уделяют много внимания массе (другими словами, весу, который мы поднимаем), именно фактор ускорения может стать ключом к созданию силы и, следовательно, увеличению мышц.

Когда мы это делаем, мы получаем лучший набор и лучшую эффективность. Не говоря уже, что такой подход делает тренировку более взрывной,

– подчеркивает тренер.

Этот метод называется компенсаторно ускоренной тренировкой, и уже много лет популярен среди профессиональных тренеров.

Вы не всегда можете нажать на педаль газа, когда пытаетесь повысить производительность, особенно в сезон. Поэтому вам нужно найти другой способ повлиять на эти возможности генерации силы, не всегда пытаясь увеличить вес штанги,

– добавляет он.

Джефф Кавальер убежден, что этот метод эффективен при наращивании мышц:

Кавальер подчеркивает, что, хотя прогрессивная нагрузка с точки зрения веса стала широко распространённым средством роста силы и мышц, если ты игнорируем скорость и взрывную силу в своих движениях, ты можешь оставить свои достижения на столе.

Даже если вы сделали те же упражнения, которые выполняете прямо сейчас, какой бы тренировочный сплит вы ни выполняли, и все, что вы делали, было бы более взрывным, если бы вы добавляли компонент ускорения. Это приведет к новому размеру и приросту сил,

– отмечает Кавальер.

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