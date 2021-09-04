Згідно з наукою, метаболізм природним чином сповільнюється з віком. Але не варто панікувати, адже це не миттєвий процес. Утім є низка помилок, яких припускається більшість. І саме вони стоять на заваді пришвидшенню метаболізму. Не роби так більше!

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Що ти робиш, щоб уповільнити метаболізм?

1. Споживаєш надто мало калорій

Так, щоб схуднути, потрібно їсти менше. Але є межа. Якщо ти скоротиш кількість калорій до екстремального мінімуму, твоє тіло отримає сигнал про те, що їжі надто мало. Тому метаболізм сповільнюється, що є одним з алгоритмів виживання.

  • Що з цим робити? Не обмежуй себе надто сильно. Ти повинен споживати стільки їжі, скільки необхідно для виконання усіх твоїх дій, і рекомендується не опускатися нижче 1 460 калорій на добу!

Різке скорочення калорій негативно впливає на метаболізм
Не потрібно надто обмежувати себе в їжі / Фото Unsplash

2. Ти споживаєш недостатньо білка

Білок – те, що допоможе тобі підтримувати здорову вагу. Він не тільки дозволяє почуватися ситим і задоволеним, але також підвищує швидкість, з якою твоє тіло спалює калорії. Крім того, процес травлення – це те, що допомагає прискорити метаболізм.

  • Що з цим робити? Рекомендується вживати порцію білка (не обов'язково тваринного походження) на кожен прийом їжі.

3. Ти ведеш малорухливий спосіб життя

Відсутність активності змушує твоє тіло спалювати менше калорій. Сидіння в офісі протягом цілого дня негативно впливає на твій метаболізм. Тому важливо зберігати достатню активність протягом дня. Згідно з дослідженням, прибирання в домі або інші заняття, не пов'язані зі спортом, можуть допомогти тобі спалювати калорії.

  • Що з цим робити? Спробуй прогулятися, піднятися сходами замість ліфта та зайнятися фізичними вправами. Навіть 30 хвилин буде достатньо, щоб досягнути бажаного результату.

Сидячий спосіб життя сповільнює метаболізм
Сидячий спосіб життя негативно впливає на твій метаболізм / Фото Unsplash

4. Ти погано спиш

Хороший сон важливий для міцного здоров'я, відмінного зовнішнього вигляду та самопочуття. Недостатня кількість сну підвищує ризик захворювань, а також знижує швидкість метаболізму. А ще у тебе зростають шанси набрати зайві кілограми.

  • Що з цим робити? Тобі слід дотримуватися розпорядку сну. Спробуй спати бодай 7 годин на добу.

5. П'єш солодкі напої

Цукор не надто добре впливає на твоє здоров'я. Його надлишок може підвищити ризик розвитку діабету, ожиріння або резистентності до інсуліну. А ще він уповільнює обмін речовин.

  • Що з цим робити? Пий воду, чай або каву, але без цукру або інших інгредієнтів.

Відмовся від напоїв з цукром
Пий каву або чай без цукру та солодощів / Фото Unsplash

6. Не займаєшся силовими тренуваннями

Силові тренування з вагами допомагають будувати більше м'язів, а також спалювати більше калорій. І це допомагає підтримувати обмін речовин, який сповільнюється з віком.

  • Що з цим робити? Новачкам рекомендується займатися хоча б 3 дні на тиждень з обтяженнями, доповнюючи їх кардіо й іншими видами вправ.

Позбудься цих звичок, щоб не сповільнювати метаболізм власноруч. Це дозволить не лише позбутися зайвих кілограмів, а й продовжувати працювати над тілом своєї мрії!

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: