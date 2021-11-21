Мабуть, з усіма траплялося таке: тебе відволікли на роботі, тож кава охолола. Пити холодною її не надто хочеться, тож на думку спадає мікрохвильова піч. Вона за лічені секунди поверне напою оптимальну для пиття температуру. Але ми б не рекомендували це робити.

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Чому не варто підігрівати каву

За даними Business Insider, проведені дослідження підтверджують: коли ми нагріваємо щось у мікрохвильовій печі, у нашому випадку чашку кави, тепло отримує зовнішня частина, а в центрі залишається холодна зона.

Тож, якщо кава містить молоко і простояла понад 2 години, у ній починають розмножуватися бактерії. А це означає, що пити таку каву та підігрівати її, особливо людям з ослабленим імунітетом та старшим 65 років, не рекомендовано.

Цікаво, що стосується це правило також звичайного еспресо. Уже через пів години масла, які містяться в ньому, починають розкладатися. Саме тому цим напоєм бажано насолоджуватися, поки він гарячий і свіжий.



Каву бажано пити свіжою та гарячою / Фото Erol Ahmed

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Ми ж не стомлюємося нагадувати тобі про те, що надто багато кави теж не варто пити. Експерти рекомендують випивати не більше 3 – 4 чашок еспресо. Цього цілком достатньо для того, щоб залишатися бадьорим, а також турбуватися про власне здоров'я.