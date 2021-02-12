Тренер спробував виконати фітнес-тест американських військових: чим це закінчилося

Бодибілдер і тренер Стів Кук невтомно кидає собі всілякі виклики. Цього разу він взявся за виконання фітнес-тесту американських військових. Дивися, що з цього вийшло!

Не так давно Стів Кук видужав після COVID-19. Він повернувся у бойову готовність та вирішив випробувати своє тіло. Для цього він використав фітнес-тест ВПС США.

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Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі!

Перший раунд тесту – 2 хвилини відтискань від підлоги. Кук з ним упевнено справляється. Цікаво, що максимальний результат для будь-якої вікової групи у тесті – 92 відтискання. Нашому ж герою вдалося зробити 100 повторень!

"Мені це подобається", – не без захвату зауважив Стів.

60 секунд відпочинку. Друге випробування – планка. Її Кук повинен виконувати протягом 3 хвилин і 25 секунд. Важливо під час виконання планки утримувати лікті під кутом 90 градусів і рівну спину. Також не можна дозволяти своїй голові нахилятися вперед.

"Я ніколи так довго не тримався у планці. Хвилина, може бути, півтори; 3 хвилини – це інтенсивно", – зізнається тренер.

Стівові вдалося виконати планку, але це було не так уже й просто для нього.

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Я безумовно відчув це у згиначах стегна, поперечному пресі, у всьому, навіть у плечах. Ось чому ми робимо планку після відтискання. Тому що тобі потрібні стабілізуючі м'язи для відтискань, але робити планку відразу після цього... Може, варто було відпочити,

– зауважив Кук.

У фінальному раунді Кук проходить греблю на 2000 метрів, прагнучи виконати її за 7 хвилин і 20 секунд, щоб зберегти свій ідеальний результат. У цьому виді він теж перевершив усіх, пробивши 2000 метрів за 7 хвилин і 14 секунд.

"Значно краще веслування, ніж пробіг на 2000 метрів... але це все одно відстій. Це було круто. І це надірвало мені дупу", – зізнається він.

Дивися, як Стів Кук виконував фітнес-тест ВПС США:

Хай там як, але Стів Кук – справжній міцний горішок. Він однозначно вразив нас своєю фізичною формою. Ти ж не забуваєш, що тренер нещодавно поборов коронавірус. Але краще б він себе трохи більше беріг.

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