Не став винятком її останній пост. А все тому, що у ньому вона виклала кілька спокусливих кадрів з відпочинку на Мальдівах. На світлинах Памела Райф позує у білосніжному купальнику на фоні Індійського океану. І милуватися нею можна цілу вічність!

Варте уваги Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

Прихильники у захваті від публікації тренерки. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже переходь до світлин, які однозначно позбавлять тебе сну:

  • "Люблю тебе, крихітко";
  • "Так і хочеться бути поруч з тобою";
  • "Обожнюю ці фотографії";
  • "Панорама просто надзвичайна";
  • "Таке враження, що ти в раю";
  • "Просто красуня";
  • "Як же ж гаряче";
  • "Сексуальна дівчинка";
  • "Просто неможливо повірити, що все це я бачу на власні очі";
  • "Твоя фігура заворожує".

Памела Райф знялася у спокусливому купальнику
Гарячі фото Памели Райф розбурхали мережу / Фото з інстаграму Райф

Памела Райф знялася у спокусливому купальнику
Гарячі фото Памели Райф розбурхали мережу / Фото з інстаграму Райф

Насолоджуйся Червоне боді ледве прикрило пишні груди Кейтлін Ранк: гарячі фото фітнес-моделі

Памела Райф подобається кожному, хто випадково потрапить на її сторінку в інстаграмі. Ми ж закликаємо тебе не лише поставити лайки під останніми публікаціями тренерки, а й долучитися до її армії прихильників. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!