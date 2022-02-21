Комплекс вправ на своєму інстаграмі виклав фітнес-тренер Саван. З їхньою допомогою можна добряче попрацювати над м'язами ніг і преса. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Хочете розігрітися і прокачати тиждень? Я вас зрозумів. Ось тренування ніг і преса, натхненне форматом Табата. Воно допоможе спалити жир, а також зміцнити та наростити м'язи,

– каже тренер.

Як накачати ноги і прес – тренування

Нагадуємо про важливість розминки перед тренуванням. Це дозволить тобі не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму, який може виникати. І нехай робота над тілом не ставиться на паузу.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Блок 1:

1. Одиночні реверси

2. Випади

Блок 2:

1. Скручування з підйомом рук

2. Удари сумо

Блок 3:

1. V-подібне скручування

2. Болгарські випади

Блок 4:

1. Ножиці

2. W-подібний підйом на пальчики

Як потрібно виконувати тренування Чергуй дві вправи у кожному блоці Табата. Виконуй перший рух протягом 20 секунд, після цього 10 секунд відпочивай. Після цього переходь до наступної вправи у блоці.

Твоя задача: Тобі потрібно загалом виконати 4 підходи. Після першого кола дозволь собі відпочити протягом 60 секунд, а потім переходь до наступного.

Ці вправи можна виконувати у форматі Табата. Якщо ж це не зовсім твоє, то можеш додати їх до своєї звичної тренувальної рутини. Це дозволить уникнути виходу на плато, а також отримувати задоволення від роботи над своїм тілом.

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Ми нагадуємо про те, що кожне повторення має бути максимально якісним. Краще зробити менше, але ефективніше. Це однозначно позитивно вплине на твоє тіло.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації risewithsawan

Хочете розігрітися та почати тиждень? Я вас зрозумів. Ось тренування ніг і преса, натхненне форматом Табата. Воно допоможе спалити жир, а також зміцнити та наростити м'язи.

Блок 1:

1. Одиночні реверси

2. Випади

Блок 2:

1. Скручування з підйомом рук

2. Удари сумо

Блок 3:

1. V-скручування

2. Болгари випади

Блок 4:

1. Ножиці

2. W-подібний підйом на пальчики

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: Чергуйте дві вправи у кожному блоці Табата. Виконуйте перший рух протягом 20 секунд, потім 10 секунд відпочивайте перед тим, як перейти до другої вправи у тому ж блоці Табата. Виконайте 4 раунди кожного блоку Табата поспіль, а потім дайте 60 секунд відпочити, перш ніж переходити до наступного блоку.