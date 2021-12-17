Але! Перш ніж почати тренуватися на морозі, треба правильно підготуватися. Як? Підібрати правильний одяг, і, увага, – сходити під холодний душ.
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Холодні тренування: навіщо потрібні
Коли температура наближається до нуля чи менше, бігати – це проблема.
- Спочатку м’язи напружені, а кожен вдих йде крізь біль.
- Також людина мало пітніє, що призводить до втрати тілом розуміння, що й навіщо воно робить.
Але тренування на морозі має і переваги. Зокрема:
- Гострий фізичний стрес, який може сприяти мітохондріальному біогенезу (адаптації скелетної мускулатури).
- Відчуття більшої загальної енергії, подолання набряків у м'язах, сприяння протизапальній реакції організму.
- Посилення рефлексів виживання (вміння приймати миттєві рішення та оперативно змінювати стратегію).
Біг на морозі – не так страшно, якщо правильно підготуватися / Фото unsplash
Як почати тренування на морозі
- Порада перша – сходити у душ перед тренуванням. Причому у душ холодний (на 30 – 60 секунд).
- Порада друга – обрати правильне взуття (бігове й непромокне) та одяг (який буде зберігати тепло тіла).