Но! Прежде чем начать тренироваться на морозе нужно правильно подготовиться. Как? Подобрать правильную одежду и, внимание, – сходить под холодный душ.
Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.
Холодные тренировки: зачем нужны
Когда температура приближается к нулю или меньше, бегать – проблема.
- Сначала мышцы напряжены, а каждый вдох идет через боль.
- Также человек мало потеет, что приводит к потере телом понимания, что и зачем оно делает.
Но тренировка на морозе имеет и преимущества. В частности:
- Острый физический стресс, способствующий митохондриальному биогенезу (адаптации скелетной мускулатуры).
- Ощущение большей общей энергии, преодоление отеков в мышцах, улучшение противовоспалительной реакции.
- Усиление рефлексов выживания (умения принимать мгновенные решения и оперативно изменять стратегию).
Бег на морозе – не так страшно, если правильно подготовиться / Фото unsplash
Как начать тренировку на морозе
- Совет первый – сходить в душ перед тренировкой. Причем у душ холодный (на 30 – 60 секунд).
- Совет второй – выбрать правильную обувь (беговую и непромокаемую) и одежду (что будет сохранять тепло тела).