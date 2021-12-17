Но! Прежде чем начать тренироваться на морозе нужно правильно подготовиться. Как? Подобрать правильную одежду и, внимание, – сходить под холодный душ.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Холодные тренировки: зачем нужны

Когда температура приближается к нулю или меньше, бегать – проблема.

Сначала мышцы напряжены, а каждый вдох идет через боль.

Также человек мало потеет, что приводит к потере телом понимания, что и зачем оно делает.

Но тренировка на морозе имеет и преимущества. В частности:

Острый физический стресс, способствующий митохондриальному биогенезу (адаптации скелетной мускулатуры).

Ощущение большей общей энергии, преодоление отеков в мышцах, улучшение противовоспалительной реакции.

Усиление рефлексов выживания (умения принимать мгновенные решения и оперативно изменять стратегию).



Бег на морозе – не так страшно, если правильно подготовиться / Фото unsplash

Заметь: в долгосрочной перспективе холодные тренировки на свежем воздухе могут улучшить суточные ритмы, что в свою очередь улучшает сон и способность организма противостоять стрессам.

Как начать тренировку на морозе