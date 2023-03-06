Ними поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Експерт підкреслює, що з допомогою цих вправ ти зможеш зміцнити м'язи спини в домашніх умовах. Ідеально для тих, у кого постійно бракує часу для візитів до спортзалу.
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Зміцнюємо спину вдома
За словами тренера, тут усе дуже просто. Тобі знадобляться резинки для фітнесу mini bands, а також бажання працювати над собою.
Для кого ці вправи?
- Для тих, хто довго перебуває у позиції сточи чи сидячи (больові відчуття з'являються через ослаблення м'язів);
- Для тих, хто прагне зміцнити м'язи спини, але не має можливості ходити до залу;
- Для тих, хто у відрядженні або десь за межами дому.
Важливо розуміти, що для нарощення м'язової маси та хорошої гіпертрофії цей спосіб не надто корисний. У цьому випадку надто мало навантаження, щоб досягнути бажаного результату.
Нагадуємо, що перед виконанням цих вправ необхідно робити розминку. Це необхідно, щоб розігріти м'язи й уникнути травматизму.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
- Слід робити по 15 – 20 повторень кожної вправи.
- Що стосується кількості підходів, то їх має бути 2 – 4.
- Між підходами слід робити відпочинок на 30 – 60 секунд.
- Твоє завдання – відпрацювати технічно та відчувати всі м'язи.
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