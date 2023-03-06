Ними поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Експерт підкреслює, що з допомогою цих вправ ти зможеш зміцнити м'язи спини в домашніх умовах. Ідеально для тих, у кого постійно бракує часу для візитів до спортзалу.

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Зміцнюємо спину вдома

За словами тренера, тут усе дуже просто. Тобі знадобляться резинки для фітнесу mini bands, а також бажання працювати над собою.

Для кого ці вправи?

Для тих, хто довго перебуває у позиції сточи чи сидячи (больові відчуття з'являються через ослаблення м'язів);

Для тих, хто прагне зміцнити м'язи спини, але не має можливості ходити до залу;

Для тих, хто у відрядженні або десь за межами дому.

Важливо розуміти, що для нарощення м'язової маси та хорошої гіпертрофії цей спосіб не надто корисний. У цьому випадку надто мало навантаження, щоб досягнути бажаного результату.

Увага! Фітнес-гумки бувають різної якості та ціни. Також важливий натяг. Чим більший буде спротив, тим вищий рівень навантаження.

Нагадуємо, що перед виконанням цих вправ необхідно робити розминку. Це необхідно, щоб розігріти м'язи й уникнути травматизму.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Слід робити по 15 – 20 повторень кожної вправи.

Що стосується кількості підходів, то їх має бути 2 – 4.

Між підходами слід робити відпочинок на 30 – 60 секунд.

Твоє завдання – відпрацювати технічно та відчувати всі м'язи.

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