Ми розповімо тобі про 5 найпоширеніших помилок, яких припускаються під час тренування вдома. Не роби так, якщо ти хочеш побудувати тіло своєї мрії, не виходячи з дому.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

1. Відсутність нагляду

Хоча онлайн-класи забезпечують відмінні й ефективні тренування, ймовірність травм вища, ніж ти думаєш. Немає інструкторів, які б виправили тебе та переконалися, що ти все виконуєш правильно. У результаті є шанси, що ти не отримаєш користі від вправ, а також можеш банально травмуватися.

Порада: якщо ти не хочеш стати жертвою перетренованості, ми б рекомендували поступово нарощувати темпи. Це ідеальне рішення, яке дозволить не лише отримувати задоволення від процесу, а й помічати результат.



Відсутність нагляду може стати причиною підвищеного травматизму / Фото Unsplash

2. Ти тренуєшся в одному й тому ж темпі

Існує велика ймовірність, що ти завжди виконуватимеш вправи в одному темпі. Шкода, тому що, за словами Шварценеггера, стимуляція м'язів – це і є суть росту м'язів.

Порада: намагайся виконувати вправи у різному темпі. Додавай пауз або ж певних інтервалів.

3. Ти недостатньо винахідливий

Якщо ти витрачаєш більше часу на пошук обладнання для фітнесу, ніж на тренування, у нас є проблема. Твоя задача – сконцентруватися на результаті, на рухах, а не на новому крутому обладнанні.

Порада: почни зі вправ з власною вагою. Потім можеш сміливо перейти до тренування на свіжому повітрі. А от про усілякі гаджети, якими кишать інтернет-магазини, задумайся чи не в останню чергу. Повір, вдома є безліч можливостей прокачати популярні вправи.



Концентруйся на виконанні вправ, а не різноманітності інвентарю / Фото Unsplash

4. Виконуєш тільки сильні кардіо

Берпі, присідання, альпініст – у цих вправах немає нічого поганого. Але є багато інших способів підвищити частоту серцевих скорочень. Тож намагайся не виснажувати свій організм до того, як це зроблять самі вправи.

Переконайся, що ти:

зміцнюєш м'язи вправами з опором: присідання на одній нозі, розгинання стегон і мости для нижньої частини тіла, планки;

виконуєш кардіо з низьким рівнем впливу: при правильному виконанні (коліна високо, ступні на ширині плечей, руки у розмаху).

5. Не робиш вихідних

Здавалося б, вдома можна тренуватися щодня. Але це величезна помилка усіх, хто намагається таким чином прокачати своє тіло. Найкраще, що ти можеш зробити, – не забувати про відпочинок. У твого тіла мають бути дні відновлення, коли певні групи м'язів відпочивають та ростуть.

Порада: роби собі 1 день без тренувань після 3 активних. Це дозволить достатньо відпочити та набрати енергії для нових звершень.



Дозволяй собі відпочивати від тренувань / Фото Unsplash

Візьми на озброєння Найпоширеніші помилки під час набору м'язової маси та як їх виправити

Тренування вдома принесуть тобі максимальний результат, якщо ти не вимагатимеш від себе надто багато. Пам'ятай про те, що вони повинні бути різноманітними, ефективними, а також чергуватися з відпочинком. Лише таким чином ти зможеш досягнути бажаного результату.