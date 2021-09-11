Мы расскажем тебе о 5 самых распространенных ошибках, допускаемых во время тренировки дома. Не делай так, если ты хочешь построить тело своей мечты, не выходя из дома.

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1. Отсутствие надзора

Хотя онлайн-классы обеспечивают отличные и эффективные тренировки, вероятность травм выше, чем ты думаешь. Нет инструкторов, которые исправили бы тебя и убедились, что ты все выполняешь правильно. В результате есть шансы, что ты не получишь пользы от упражнений, а также можешь банально травмироваться.

Совет: если ты не хочешь стать жертвой перетренированности, мы бы рекомендовали постепенно наращивать темпы. Это идеальное решение, которое позволит не только получать удовольствие от процесса, но и замечать результат.



Отсутствие надзора может стать причиной повышенного травматизма / Фото Unsplash

2. Ты тренируешься в одном и том же темпе

Существует большая вероятность, что ты всегда будешь выполнять упражнения в одном темпе. Жаль, потому что, по словам Шварценеггера, стимуляция мышц – это и есть суть роста мышц.

Совет: пытайся выполнять упражнения в различном темпе. Добавляй паузы или определенные интервалы.

3. Ты недостаточно изобретателен

Если ты тратишь больше времени на поиск оборудования для фитнеса, чем на тренировку, у нас есть проблема. Твоя задача – сконцентрироваться на результате, на движениях, а не на новом крутом оборудовании.

Совет: начни с упражнений с собственным весом. Потом можешь смело перейти к тренировке на свежем воздухе. А вот о всевозможных гаджетах, которыми кишат интернет-магазины, задумайся чуть ли не в последнюю очередь. Поверь, дома есть множество возможностей прокачать популярные упражнения.



Концентрируйся на выполнении упражнений, а не разнообразии инвентаря / Фото Unsplash

4. Выполняешь только сильные кардио

Бэрпи, приседания, альпинист – в этих упражнениях нет ничего плохого. Но есть много других способов повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому старайся не истощать свой организм до того, как это сделают сами упражнения.

Убедись, что ты:

укрепляешь мышцы упражнениями с сопротивлением: приседания на одной ноге, разгибание бедер и мосты для нижней части тела, планки;

выполняешь кардио с низким уровнем воздействия: при правильном исполнении (колени высоко, ступни на ширине плеч, руки в размахе).

5. Не делаешь выходных

Казалось бы, дома можно тренироваться каждый день. Но это огромная ошибка всех, кто пытается таким образом прокачать свое тело. Лучшее, что ты можешь сделать, – не забывать об отдыхе. У твоего тела должны быть дни восстановления, когда определенные группы мышц отдыхают и растут.

Совет: делай себе 1 день без тренировок после 3 активных. Это позволит достаточно отдохнуть и набрать энергии для новых свершений.



Позволяй себе отдыхать от тренировок / Фото Unsplash

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