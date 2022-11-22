Як зазначають фітнес-тренери з YAsport Yarik&Anton, вдома можна отримувати максимум результатів від тренувань. Для цього слід мати певний інвентар. Розповідаємо далі – який.

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5 корисних предметів для домашніх тренувань

Домашні тренування можуть приносити стільки ж користі, скільки й заняття з тренером у спортивному залі, достатньо мати у своєму арсеналі кілька предметів, які збільшать ефективність вправ,

– наголошують тренери.

1. Гумки

Це універсальний "гаджет" для роботи над тілом. З їхньою допомогою можна зміцнювати будь-яку групу м'язів. А особливість фітнес-гумок полягає у їхній компактності. Кинь собі у сумку, коли їхатимеш у відрядження. Й у тебе не буде можливості шукати виправдання.

2. Йога-блоки

Як зазначають тренери, такі блоки часто використовують для того, щоб посилити інтенсивність під час занять пілатесом, йогою та стретчингом. А ще їх можна брати на озброєння, щоб запобігати травматизму. До прикладу, тому ж болю у попереку або ж шиї.

3. Гантелі

Слід пам'ятати, що гантелі створені для того, щоб сильніше навантажувати твої м'язи. Це дозволяє їм не лише ставати міцнішими, а й збільшувати витривалість. За словами тренерів, найчастіше з допомогою гантелей опрацьовують м'язи рук, спини та грудей.



Гантелі допоможуть накачати руки, спину та груди / Фото bristekjegor

4. М'яч

Також можна взяти на озброєння м'ячі. З їхньою допомогою працюють над поставою, а також м'язами кора. Крім того, цей інвентар допоможе тобі розвивати відчуття рівноваги. А ще м'яч можна взяти на озброєння, щоб додатково напружувати прес.

5. Килимок

Тобі може знадобитися м'який і не слизький килимок. Його можна буде використати під час занять йогою, розтяжки, а також інших вправ, які можна виконувати лежачи на підлозі. Слід пам'ятати, що він може страхувати тебе від падіння. Адже у тебе будуть нижчі шанси послизнутися на плитці або паркеті.



Килимок для йоги підійде для вправ, які виконують на підлозі / Фото freepik

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Зовсім не обов'язково купувати відразу ж усе. Але фітнес-гумки і килимок ми б однозначно рекомендували мати. Перші дозволять відмінно працювати з власною вагою. А другий можна буде використовувати й у повсякденному житті. Наприклад, щоб не мерзнути, сидячи на підлозі у ванній під час повітряної тривоги.

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