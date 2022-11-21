Додай ці продукти до свого раціону. Вони не лише дуже смачні, а й надзвичайно поживні. А їхня особливість полягає в тому, що завдяки їхньому споживанню ти зможеш ще й худнути.

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Якщо ти забув, то білок надзвичайно важливий для тих, хто намагається схуднути. Достатня його кількість у раціоні дозволяє тобі довше залишатися ситим. Відтак, у тебе буде менше спокуси закидати всередину себе всілякий харчовий непотріб. А далі ми назвемо продукти, які можна і треба їсти, щоб позбутися зайвого.

1. Лосось

Ця корисна для серця риба багата на білок і омега-3 жирні кислоти. Її дієтологи рекомендують їсти ввечері перед сном. Ідеальним поєднанням до лосося будуть овочі на пару або приготовані на грилі. Таким чином ти ще й додаси клітковину, яка відіграє не менш важливу роль.



Лосось не лише містить багато білка, а й омега-3 жирні кислоти / Фото timolina

2. Яйця

Крім високого вмісту білка, вони багаті на інші потужні поживні речовини. Зокрема, вітамін D, холін, а також залізо. Дослідження показують, що регулярне споживання яєць ніяк не впливає на підвищення рівня холестерину або розвиток серцевих захворювань.

Ба більше, лікарі рекомендують з'їдати на день бодай одне яйце. Тож можеш залюбки починати з нього свій ранок. Але будь вкрай обережним, коли готуватимеш яйця. Ти ж пам'ятаєш, скільки вони коштують. Тож не розбий.

3. Грецький йогурт

Грецький йогурт – ще один продукт з високим вмістом білка. У порівнянні з іншими йогуртами, у ньому цієї поживної речовини удвічі більше. Так, в одній чашці міститься 17 грамів.

Грецький йогурт універсальний. Він може бути відмінною складовою сніданку. Для цього поєднай його з ягодами, гранолою та корицею. Або ж доповненням до інших страв. Наприклад, грецький йогурт з зеленню та подрібненими огірками може стати чудовим соусом до страв. Такий підхід дозволяє споживати не лише смачну, а й корисну та збалансовану їжу.



Грецький йогурт може стати відмінною складовою сніданку / Фото timolina

4. Едамаме

Едамаме називають суперпродуктом, і не дарма. Ці екзотичні боби містять білки, а також клітковину. Якщо ж на полицях магазинів едамаме відсутні – не журися. Можеш сміливо братися за нут або ж сочевицю. Не менш смачно та корисно. У першому міститься 19 грамів білка, а у другій – 9.

Як бачиш, зовсім не обов'язково сидіти на одній лише курячій філейці, щоб отримувати достатньо білка. Ба більше, правильний і здоровий раціон дозволить тобі не лише нарощувати м'язову масу, а й позбуватися зайвої ваги. Хіба це не те, чого ти прагнеш?

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