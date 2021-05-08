Лови 10 крутых упражнений, которые помогут сжечь 1000 ккал в час. Айда тренироваться и становиться лучше версии себя вчерашнего!

Примечательно 5 способов похудеть к лету, которые должен взять на вооружение каждый мужчина

1. Спринт на наклонной беговой дорожке

Сеты: 3 / Повторение: 4%, 8%, 12% угол наклона по 60 секунд / Отдых: 60 секунд (лента продолжает двигаться)

Установи угол наклона беговой дорожки и беги на полной скорости в течение установленного времени.



Тебе нужно бежать на беговой дорожке на максимальной для себя скорости / Фото Unsplash

2. Махи гирями

Повторение: 60 секунд

Поставь гирю на 50 – 100 сантиметров перед собой. Встань, ноги чуть шире плеч, согни ноги в коленях, наклонись вперед и возьмись за ручки обеими руками. Выпрями спину, задействуй косые мышцы, чтобы перенести вес между ног (не качай слишком глубоко) и толкай бедра вперед, стремительно подтягивая гирю к высоте плеч, держа руки прямо перед собой. Вернись в исходное положение и повтори без пауз.

3. Отжимание в ладони

Повторение: 60 секунд

Встань в положение отжимания, руки на ширине плеч, спина прямая. Опусти грудь, пока она почти не коснется земли, и резко подтолкни себя вверх. Хлопай в ладоши перед приземлением и сразу переходи к следующему отжиманию.



Во время отжимания тебе нужно хлопать в ладоши перед приземлением / Фото flabfix

4. Ряд отступников

Повторение: 60 секунд

Встань в положение отжимания, взявшись за ручки двух гантелей. Удерживая пресс в напряжении, опусти правую гантель к прессу и вернись в исходное положение. Повтори то же самое с левой гантелью. Это одно повторение.

5. Бэрпи с медболом

Повторение: 60 секунд

Встань в положение отжимания, положив руки на медбол. Подними оба колена к груди и прыгни вверх, поднимая мяч над головой, как только ты прыгнешь.

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6. Спринт на наклонной дорожке

Повторение: 60 секунд, наклон 0,5% в скорости 14 км/ч, 18 км/ч, 22 км/ч / Отдых: 45 секунд (дорожка все еще движется)

Установи угол наклона беговой дорожки и беги на полной скорости в течение установленного времени.



Устраивай себе спринт на наклонной беговой дорожке / Фото Unsplash

7. Отжимания

Повторение: 60 секунд

Возьмись за перекладину станции для отжиманий ладонями внутрь и выпрямите руки. Медленно опускайся, пока твои локти не будут под прямым углом, следя за тем, чтобы они упирались в твоё тело и не выходили наружу. Встань и повтори.

8. Приседания с гирями

Повторение: 60 секунд

Встань, ноги чуть шире плеч. Возьми гири в каждую руку, и держи руки перед грудью ладонями друг к другу. Согни ноги в коленях и присядь, удерживая гири в том же положении. Убедись, что ты не выгибаешь спину. Ты выполняешь это, постоянно сокращая ягодицы. Встань и повтори.

9. Перевернутый ряд снизу

Повторение: 60 секунд

Помести одну штангу в стойку на уровне бедер. Держи ее шире плеч, хватом снизу и рукой под ним. Встань, вытянув пяти, поставив ступни перед собой, а руки полностью вытянуты. Твоё тело должно быть прямым от плеч до лодыжек. Сожми руки в локтях, чтобы подтянуть грудь к перекладине. Под контролем опустись обратно в исходное положение.



Для выполнения этого упражнения тебе понадобится штанга / Фото Unsplash

10. Российский твист

Повторение: 60 секунд

Сядь и держи корпус, вытянув руки и ноги от пола. Быстро вращай верхней частью тела из стороны в сторону.

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